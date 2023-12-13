技嘉、華碩進軍2024 CES展 聚焦AI新品

2024美國消費性電子展（CES）將於明年1月9日至12日舉行，主機板與顯示卡廠技嘉今天宣布，將在CES展示最新人工智慧（AI）超級晶片伺服器、邊緣運算及雲端原生架構伺服器、資料中心先進冷卻設備、自動駕駛車載電腦等產品線。

電腦品牌廠華碩日前也發出媒體邀請函，宣布將於台灣時間1月10日凌晨1時舉辦「In Search of Incredible: Transcendence」線上發表會，推出配備AI功能的新產品，外界預期AI PC（搭載人工智慧的個人電腦）有機會亮相。

技嘉發布新聞稿指出，除了企業級產品之外，也將在美國拉斯維加斯舉行的CES展示2024年度電競和創作者電腦新品，包括筆記型電腦、主機板、顯示卡、大尺寸4K OLED（有機發光二極體）電競螢幕等。

技嘉表示，旗下AI伺服器產品線能以高效率運行新一代AI資料中心繁重的工作負載，例如生成式人工智慧、兆級參數的大型語言模型訓練、數位孿生、渲染和3D繪圖運算，以及元宇宙應用，進一步拓展AI應用版圖。

受惠於AI伺服器出貨增溫，技嘉今年第3季歸屬於母公司稅後淨利達新台幣14.79億元，季增66%，年增26%；每股盈餘2.33元，為近6季新高。

技嘉總經理李宜泰11月1日出席法人說明會表示，AI伺服器今年第3季料況逐漸順暢，帶動伺服器營收表現，第4季將維持第3季動能，2023全年伺服器成長有望優於原本目標，至少年增高雙位數百分比（約70%至90%）。

華碩共同執行長許先越曾說，過去電腦解決方案著重在系統效能優化，整體使用體驗沒有太大提升，AIPC的出現將為使用者體驗帶來大幅度升級，讓PC從傳統資訊工具，變成具有知識能力的助理，華碩有信心成為AI PC領導品牌。

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