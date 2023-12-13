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AppWorks 展出新創 AI 行銷、網紅創作、ESG 為亮點

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

AppWorks（之初加速器）主辦的 AppWorks Demo Day #27與協辦的 Wistron Demo Day #5今日於台北連袂登場，來自星、越、菲、泰、美、日、韓等19個國家、共26組的國際新創團隊一起爭鳴。本次出場的連續創業者比例超過四成，許多國際團隊皆計劃在台落地招募人才，彰顯出台灣市場對國際創業者的吸引力。

本次登台的AW#27共19組新創，有10組團隊來自東南亞國家。盤點本屆的創業題目，以AI數位行銷、網紅創作者經濟為熱點，另有ESG、Web3與法律科技等吸睛焦點。

AppWorks 董事長暨合夥人林之晨表示，AppWorks 生態系持續成長並向外拓展。隨著AW#27加入，AppWorks 生態系活躍新創來到532家、1,662位創業者。過去一年來，全體新創加總營業額達162億美元，創造2.3萬份工作機會；累積募資金額達58億美元，總估值則來到324億美元。

之初加速器指出，今年創業團隊善用行銷科技，以AI融入行銷工具再進化，精準行銷，助網紅與品牌提升長遠影響力。

第五屆的緯創加速器則推動 PoC 計畫落地應用，包括5G晶片、智慧工廠、ESG 媒材，展現出亞太跨區整合能力，實現許多近未來可預期的市場應用場景。包括台灣的IC設計新創公司繁晶科技，主攻5G/6G基地台晶片及衛星通訊晶片，相容於5G開放式（O-RAN）基地台，協助電信商解決架設5G基地台的高成本與高功耗的問題，替手機和基地台節省30-60％的耗電，ESG 永續材料也是亮點。

創業 5G 晶片

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