睽違12年科技顧問會議 蔡英文：全力協助業者取得半導體研發領先地位
行政院睽違12年重啟科技顧問會議，聚焦「半導體與AI」、「淨零科技」兩大主軸，集結產官學研共同擘劃未來科技發展藍圖。2023行政院科技顧問會議今天舉行開幕式，總統蔡英文表示，政府未來會全力協助業者，於半導體人才、研發能量持續取得領先地位。
行政院科技顧問會議今舉行開幕式，總統蔡英文致詞時表示，2006年擔任行政院副院長時，現任行政院長陳建仁正擔任國科會副主委，當年便一起參與行政院科技顧問會議，也感謝當時的科技顧問，為台灣的半導體、生技產業奠定發展基礎，提升台灣的科技國力，才會有現在完整的半導體生態系，更有領先全球的二奈米製程技術。
蔡英文表示，行政團隊也已規畫晶創台灣計畫，預計從明年起10年內挹注3000億，結合生成式人工智慧和晶片，並促進各產業突破創新。本次會議主題聚焦半導體人工智慧和生態系發展，未來也將全力協助半導體業者，讓人才、研發量能持續保有領先地位。
蔡英文也說，也為落實2050淨零碳排，將邀集各部會推動淨零科技方案，希望台灣成為淨零科技典範。將和國內外產官學交換意見、規劃方針，希望台灣半導體、淨零科技均能有所突破。
此外，自從台積電落腳龍科三期破局後，台中市長盧秀燕昨日透露，台積電已落腳中科二期，更稱是2奈米以下。台積電董事長劉德音今天以科技顧問身份列席，但面對媒體題問並未回應。
陳建仁則表示，明年整體科技預算已超過1500億，較今年成長18%，未來10至20年優先選定人工智慧、半導體為主力，期望藉由國內外科技顧問們的前瞻建議，為未來20年提供建言。會議將向科技顧問們請益，透過深度討論，盼作為未來施政參考依據。
本次與會科技顧問除了劉德音，還包括中央研究院長廖俊智、中央研究院院士翁啟惠、國立台灣大學校長陳文章、聯發科技股份有限公司董事長蔡明介，以及中央研究院院士孔祥重、以色列國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）主席 Ehud Keinan、德國宏博基金會主席Robert Schlögl，並由陳建仁、國科會主委吳政忠擔任正副召集人。
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