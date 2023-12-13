AI 擁利多！台灣供應鏈錢景看好 創新科技最具成長性

目前市場對於聯準會升息接近尾聲已有相當程度的共識，在此情況下，庫存變化將是主導各類股表現的主要變數，舉例而言，今年上半年電子下游表現優於電子上游，原因在於庫存去化進度較快，而進入第4季，則是由電子上游庫存落底帶動大盤行情。

野村投信投資策略部副總張繼文指出，在整體經濟逐步復甦的環境下，市場目光將聚焦在尋找高成長性的產業，除了AI、電力改革等長線趨勢股之外，像是具備庫存回補以及科技創新等題材的類股，將更容易受市場青睞，如：邊緣AI、矽光子，半導體、記憶體等。可以預期的是，在這些主流題材實現並實際反映在財報表現上之前，預期產業表現都將呈現較為輪動的情況。

AI時代正式來臨，英特爾規劃全新架構的Core Ultra處理器將於12月14日推出，全新架構的CPU也將帶動供應鏈周邊零組件升級，可望掀起AI PC換機大浪。這顆CPU目標就是用於實現PC上的高效AI加速及邊緣推論應用，類似 AMD 採Chiplet（小晶片）作法，藉由串接多種製程晶片塊，完成高密度、高能效、低延遲的處理器，台積電（2330）、日月光（3711）等首先受惠。

AI PC也將帶動周邊零組件相對應的規格升級，Meteor Lake全面支援容量更高、速度更快的DDR5，台廠南亞科（2408）、優群（3217）受惠。此外，Meteor Lake也將全面支援PCIe Gen5，高速傳輸需求也將有所成長，英特爾載板夥伴欣興（3037）、健鼎（3044）皆可望受惠。這些標的皆是00935重要成份，是該檔ETF得以持續上漲的關鍵，可以說只要AI甚至是其他創新科技不斷發展下去，具備動能及投資續航力的00935都將持續從中受惠，後市無可限量。

野村臺灣創新科技50 ETF經理人林怡君表示，野村臺灣創新科技50 ETF（00935）十大成份股中台積電（2330）、聯發科（2454）、台達電（2308）、日月光、國巨（2327）等個股，2023年以來受惠創新科技、AI產業需求利多支撐，以及2024年AI需求仍持續、漲幅力道驚人，其他近期市場熱門的AI PC/NB、矽光子等題材，00935亦有相關部位；00935投資範圍涵蓋電子上、中下游，投組中亦有25%的中小型股部位，在目前市場情緒樂觀、類股輪動快速的環境下，預期未來將最為受惠。

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