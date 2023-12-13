美超微梁見後「內部信」曝：AI 訂單不斷 目標200億美元

鄰近年末，伺服器和儲存供應大廠美超微電腦 (Supermicro) 今年以來，憑藉自身強大的伺服器產品技術，以及跟合作夥伴輝達（NVIDIA）掀起的生成式AI浪潮，替科技業帶來源源不斷的暖風，公司創辦人暨總裁梁見後今（13）日也透過內部信再度喊話，強調AI伺服器訂單接不完，明年將繼續透過旗下自動化平臺，為客戶提供線上購買功能，從而延長上市時間，拓寬產品競爭機會。

梁見後指出，美超微多年來一直致力於提供具有最佳化電源效率以及自然空氣和液體冷卻功能的系統，而回顧整個2023財年發生許多事，肯定有很多事情值得大家一起慶祝，但這一切若沒有我們對伺服器技術的堅持與創新，以及對旗下各產品線上市時間的關注，那可能就都不會發生。

梁見後表示，在這個2023財政年度，美超微利用構建塊架構（從鈑金到完整系統）機架隨插即用 （PnP） 的創始DNA，使公司能夠在全球範圍內快速支援新機會，並且除了新技術之外，在整體旗下團隊的組成方面，也不斷擴大研發量能，目前更已有過半員工為工程師，這也彰顯美超微已成功地超越其他競爭對手，並持續提供更多產能以取得市佔。

梁見後表示，渡過科技業寒冬迎來伺服器暖風，美超微看到了人工智慧（AI）、全球企業、雲端、存儲市場和 5G/電信領域開始冒出全新商機。並透過與領先的 CPU、GPU和儲存供應商建立了牢固的合作夥伴關係，此舉在市場對高度集成的機架級解決方案的需求不斷增長的情況下，確實的替美超微帶來強大且壓倒性的優勢。

梁見後強調，2023財年美超微也正式歡慶成立滿30 週年，這對公司來說是突破性的一年，我們實現了許多第一，不過我們作為市場供應商的地位，以及在PnP Total Al 和 IT 解決方案的拓展才剛開始，未來隨著向現有和新興市場提供更優化的人工智慧基礎設施後，公司的成長將會加速， 隨著不斷增長的軟體和服務價值，他預估年收入目標將達到200億美元。 美超微電腦。記者吳康瑋／攝影

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