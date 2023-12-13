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外傳三星搶2奈米訂單 劉德音：客戶看的是技術品質
台積電（2330）董事長劉德音今（13）日出席行政院科技顧問會議開幕式，談到市況，表示希望明年產業景氣是非常健康，至於外傳三星（Samsung）提供折扣搶2奈米訂單，他說，客戶看的是技術品質。
行政院科技顧問會議今日舉行開幕式，劉德音與聯發科（2454）董事長蔡明介應邀出席。劉德音會前受訪針對明年產業景氣說，希望是非常健康的一年，至於針對市場傳出三星透過提供折扣搶2奈米訂單，劉德音回應，客戶看的是技術品質。
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