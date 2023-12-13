推掉3客戶還能有25%市占！緯穎洪麗甯選擇的台積電之路
緯穎科技（6669）董事長洪麗甯12日透露，創業以來就下了決定；國際7大雲端服務業者（CSP）中，放棄「BAT」3家中國大陸客戶，關鍵原因有2：首先是關稅17%不平等條件，其次是要求就近設點要拿走IP（智財權）；根據最新資料，緯穎已稱霸全球CSP ODM-Direct基礎架構市場25%份額，下一個挑戰她透露是「節電」。
洪麗甯12日出席《企業創生2》新書發表會，她表示，10年前緯穎從緯創組織中分割獨立，是客戶來威脅做CSP生意會跟代工衝突，她當時沒有因為身處大組織中的職位羈絆，決跟200多位同仁一起出來做CSP生意，她坦言緯穎無法當一個遊戲制訂者（game changer），但至少要把握趨勢，很快在這個趨勢裡面扮演一個角色。
10年前看準雲端客戶直接下單伺服器業者趨勢，創立緯穎，現在又抓住AI浪潮，洪麗甯坦言，其實國際政經局勢都不是業者能控制，可以管理的是企業文化，她重視的是韌性/彈性，看到趨勢也要能轉得過去才能跟得上機遇。
兩大關鍵 拒絕中國大陸雲端客戶
全球最大的7家CSP業者中，美國有4大，中國大陸有3大，洪麗甯坦言，10年中陸續拒絕了中國大陸3家「百度、阿里巴巴、騰訊」（俗稱BAT）業者的招手，關鍵原因是，緯穎賣伺服器給這3家客戶，必須比中國大陸伺服器廠商多交17%加值營業稅，面對的是不公平的競爭，其次，這3家業者希望研發團隊設在他們總部旁就近支援。
「你明明知道他要做什麼，希望你把IP給他。」洪麗甯坦言，緯穎創立時公司也小，也還好是因為資源有限，所以很早就放棄做BAT的生意，現在美中貿易戰開打，緯穎反而因禍得福，貿易制裁下客戶不敢用中國大陸伺服器，讓緯穎有了一把保護傘避免面臨低價競爭，「只要中國大陸去沾就是進入紅海」洪麗甯說。
目前，緯穎在全球雲端基礎架構ODM-Direct市場（CSP業者直接向緯穎這類伺服器ODM業者採購）拿下25%市占率，若包含品牌伺服器（如HP及DELL）在內，則有10%市占率，排名全球第三～四名。
選擇高價值製造 馬來西亞廠成本將勝中國大陸
「我選擇微笑曲線的左邊，我要走台積電的路，技術深耕往省電的技術發展，我相信這件事對地球對人類都是有意義的。」洪麗甯表示，不管未來資料中心架構如何變化，電力設計都是共通的議題需要解決，而若能成功，就有可能再取得下一波擴張機會。
洪麗甯表示，台積電（2330）從小公司變巨型晶圓廠，就是解決很多小型IC設計公司的問題需求，而資料中心是一個耗電的產業，「我的客人耗很多電，當大家一起努力為人類提供高算力的同時，不要把電用光了。」
洪麗甯表示，她對未來的願景是，希望能透過節省電力能源及讓伺服器工作負載最佳化的2大策略，讓緯穎營運規模擴張。現在緯穎在綜合計算品牌伺服器與ODM-Direct業務的雲端基礎架構市場中，有10%市占率，透過2大策略，以創新思維跟最佳整體成本效益，她相信緯穎將有成長機會，進一步翻倍提升市占率至15~20%。
「高電源效率、高速傳輸、散熱解決方案，是緯穎一直努力發展的，以散熱為例，物理散熱快走到極限。」洪麗甯說，而緯穎很早就投入兩相浸沒式散熱方案，目前也已獲得多家CSP業者採用，儘管3M宣布2025年將停產該浸沒式液體，洪麗甯表示，還有杜邦及其他選擇可以運用，並不擔心。
而配合客戶設立的馬來西亞工廠，2024年主機板及系統組裝產能將增加5倍及3.7倍，由於距離貼近客戶新加坡資料中心據點，緯穎表示成本也將比中國大陸生產更有優勢。
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