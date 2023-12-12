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商研院、中華電合作 AI大數據助商業服務業產能再提升

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
商研院今與中華電信共同舉行「商店圈分析結合產業服務平台」合作備忘錄簽署(MOU)儀式。現場由商研院董事長許添財（前排左）及中華電信董事長郭水義（前排右）共同簽署，結合電信大數據技術及商研院產業服務之經驗及資源，雙方首度攜手推展數據賦能服務予零售業，協助零售業數位轉型。 圖／商研院提供
商研院今與中華電信共同舉行「商店圈分析結合產業服務平台」合作備忘錄簽署(MOU)儀式。現場由商研院董事長許添財（前排左）及中華電信董事長郭水義（前排右）共同簽署，結合電信大數據技術及商研院產業服務之經驗及資源，雙方首度攜手推展數據賦能服務予零售業，協助零售業數位轉型。 圖／商研院提供

全球景氣復甦持續受到多個不確性因素干擾，預料內需消費仍將扮演2024年經濟成長的重要支撐力道，為助攻民間消費再衝出新高度，商研院、中華電信（2412）今（12）日強強聯手簽署合作備忘錄（MOU），將以AI大數據分析，助服務業數位轉型，共同協力商業服務業進一步提升產能與價值。

商研院董事長許添財表示，疫後台灣的內需結構大幅改變，傾向基本生活所需，若能積極強化基本生活需求，將可使供應端不斷提升產品、服務和商業模式，讓我們基本生活面的產業持續升級和發展，間接也可促進觀光產業。

許添財並強調，台灣內需服務業面臨大缺工潮，這代表的是該產業需求大且競爭激烈，而此時產業需要的是輔導，而不是補助。

許添財指出，此次商研院與中華電信合作，共同推出的「商店圈分析服務」，這一電信服務數位轉型發展的合作，除了透過資訊流的AI大數據分析提供實體店面更精準有效的開店選址，未來更可提供人流與物流的虛與實活動大數據分析與預測，做為企業行銷與服務價值創新、政府城市經濟治理與區域開發政策的參考。

中華電信董事長郭水義指出，數據為王的時代正開始而已，此次與商研院的合作，可說是大手拉大手，透過大數據和AI，推展零售業，成為眾多企業展店過程中的好幫手，也預期大數據也將如火如荼的改變未來的商業發展和商店圈選址。

郭水義強調，中華電信在行動通訊、固網以及實體據點服務，都能為商店圈的升級帶來加值。

商研院指出，商店圈分析報告向來是最能協助實體門市企業或微型企業主展店選址，能提供各地區之人潮動態數量及客群特質，包含人潮的停留時間、平／假日、24小時變化、人流方向、性別、年齡及對各種商品之採購興趣等統計指標，使企業得以更精準資訊進行商圈評估。

許添財表示，商研院和中華電信未來雙方將持續運用大數據、AI等資訊科技，協助企業深入了解消費者行為，加強輔導國內各產業以數據力驅動數位轉型，積極扮演「數位經濟賦能者」，在數位經濟領域攜手策略夥伴合作，為我國各產業提供ICT創新應用解決方案，提升產業競爭力。

中華電信 大數據 許添財

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