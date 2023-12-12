迎接新商機到來 慧榮成立新兩大事業群

NAND Flash控制IC大廠慧榮（NasdaqGS：SIMO）今（12）日宣布新組織架構和經營團隊任命，以因應公司全球業務持續成長需求，且變動立即生效。此次公告的重點是成立終端與車用儲存（Client＆Automotive Storage；CAS）和企業級儲存與顯示介面解決方案（Enterprise Storage＆Display Interface Solution；ESDI）兩大事業群。

慧榮表示，調整組織架構目的在於建立更明確且專業的組織架構，實現更快速的創新和更強勁的成長，達到為客戶提供最佳解決方案的承諾。CAS事業群將負責消費級SSD控制晶片、行動儲存控制晶片、Ferri 產品和擴充式儲存控制晶片。ESDI事業群則負責企業級SSD控制晶片和顯示介面產品。

因應新組織架構，慧榮科技在經營團隊做了以下調整，首先，任命原市場行銷暨研發資深副總段喜亭（Nelson Duann）為CAS事業群資深副總，負責消費級SSD控制晶片、行動儲存控制晶片、Ferri 產品和擴充式儲存控制晶片的產品規劃、OEM業務開發及OEM專案管理。

其次，周晏逸（Alex Chou）加入公司擔任ESDI事業群資深副總，負責帶領企業級儲存團隊，將業務擴展到資料中心和企業級儲存領域，並將顯示介面業務擴展到PC擴充座市場。最後，原SMI USA總經理Robert Fan升任為全球業務資深副總暨SMI USA總經理，領導全球業務、FAE和行銷公關等團隊。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，隨著NAND在消費性市場、工控、商業和企業級的應用比重不斷增加，我們的業務擴展機會也同步成長。藉由設立這兩個專職事業群，我們將更有能力開發最先進的控制晶片技術，並為客戶提供領先業界的解決方案。

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