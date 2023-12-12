慧榮公布新組織架構！兩大事業群由段亭喜 周晏逸領軍

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技今日宣布新組織架構和經營團隊任命，以因應公司全球業務持續成長需求，且變動立即生效。

此次公告的重點是成立終端與車用儲存(Client & Automotive Storage; CAS)和企業級儲存與顯示介面解決方案(Enterprise Storage & Display Interface Solution; ESDI)兩大事業群，以建立更明確且專業的組織架構，實現更快速的創新和更強勁的成長，達到為客戶提供最佳解決方案的承諾。CAS事業群將負責消費級SSD控制晶片、行動儲存控制晶片、Ferri 產品和擴充式儲存控制晶片。ESDI事業群則負責企業級SSD控制晶片和顯示介面產品。

因應新組織架構，慧榮科技在經營團隊也調整，任命原市場行銷暨研發資深副總段喜亭(Nelson Duann)為CAS事業群資深副總，負責消費級SSD控制晶片、行動儲存控制晶片、Ferri 產品和擴充式儲存控制晶片的產品規劃、OEM業務開發及OEM專案管理；周晏逸(Alex Chou)加入公司擔任ESDI事業群資深副總，負責帶領企業級儲存團隊，將業務擴展到資料中心和企業級儲存領域，並將顯示介面業務擴展到PC擴充座市場；原SMI USA總經理Robert Fan 升任為全球業務資深副總暨SMI USA總經理，領導全球業務、FAE和行銷公關等團隊。

慧榮總經理苟嘉章表示，「隨著NAND在消費性市場、工控、商業和企業級的應用比重不斷增加，我們的業務擴展機會也同步成長。」「藉由設立這兩個專職事業群，我們將更有能力開發最先進的控制晶片技術，並為客戶提供領先業界的解決方案。今天，我們看到了拓展新市場和增加既有業務市占率的特殊機會，透過這樣的新架構，我們將可更快、更有效地實現目標，帶動長期成長。」

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