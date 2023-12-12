工研院攜手新創Venom Golf打造大型智慧球場

工研院今（12）日宣布與新創公司Venom Golf合作，一同打造全台大型室內高爾夫球模擬器場館，不僅將智慧高球帶往更年輕的族群，也創造出最有潛力的新創基地。

工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示，科技化運動已是未來趨勢，越來越多民眾願意透過科技力量讓運動有更好的成效，在經濟部產業技術司的支持下，工研院抓準商機，將高爾夫球與AI人工智慧、3D感測分析、AIoT物聯網等多樣技術結合，開發出動態智慧果嶺、虛實融合高擬真高爾夫球系統、智慧穿戴配件等應用，並與智慧場館做結合，融合社交、競技、精準訓練、虛實融合的娛樂場所，造福日益茁壯及逐漸年輕化的小白球族群。

Venom Golf創辦人林隆瑋表示，相較過往常見的戶外高爾夫球場，室內高爾夫將會是新趨勢，此次合作是臺灣首創大型新創高球示範實證場域，150坪、7個打道，就如同有7個研發基地，數量多、數據就多，開創新應用如虎添翼，這裡將是最極致的實驗性場館，更多的創意會在此萌芽，Venom Golf與工研院強強聯手一同開創新領域，並以World Gym這類大型連鎖品牌經營模式為藍本，朝向室內高爾夫最大連鎖品牌邁進。

工研院表示，工研院所開發的虛實融合高擬真高爾夫具備幾大特色，畫面重現臺灣高球場地，提升視覺感受；地形地貌變動模擬真實場景，臨場感加倍；4D快速建模、穿戴裝置偵測，捕捉揮桿姿勢，提供精準擊球評估。除了作為選手精進球技、大眾入門學習的管道，該系統提供不一樣的社交模式，能多人異地連線競賽，遊戲化、類電競的競技體驗，讓高球運動更進一步朝全民娛樂發展。 相較過往常見的戶外高爾夫球場，室內高爾夫不受天氣限制成新趨勢，能讓選手精進球技，也適合民眾入門初體驗，加上多人異地連線競賽、類電競的競技體驗，帶來新的社交模式，不僅越來越多年輕人喜愛，更是娛樂新選擇。工研院／提供

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