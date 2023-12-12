台南啟動電競人才培育計畫 黃偉哲盼為電競產業人才扎根

全球遊戲產業鏈蓬勃發展，電子競技專才更是各國爭相發展之新創重心。為鼓勵學生擁有正向電競知能並培育電競人才，台南市體育局與台南市體育總會暨電子競技委員會、南英商工及南市9所國中合作，啟動人才培育營蹲點計畫，今（12）日舉行記者會，台南市長黃偉哲並宣示電子競技將成為未來發展重點項目。

黃偉哲表示，除了傳統的運動競技項目，台南市選手在幾項新興競技比賽都有不錯的成績，而電子競技未來也將成為重點發展項目之一。他感謝台南市電競委員會努力促成電競人才培育營，也肯定安平國中、永康國中、金城國中、大灣高中國中部、大橋國中、中山國中、安順國中、土城高中國中部及延平國中等9校投入，與市府一起將電子競技向下紮根。

黃偉哲指出，過去台灣電競資源多集中在北部學校，這項蹲點計畫就是希望透過人才培養及良性競爭，打造台南成為電競人才搖籃。接下來台南將主辦 CCCE 城市盃比賽，期盼本地選手能多吸收更多實戰經驗，甚至脫穎而出。未來也將持續透過公私協力，充實在地電競資源，提升電競產業發展量能。

台南市電競委員會副主委朱正軒表示，透過南市府體育局政策指導與支持，輔導成立國中電競人才培育營，藉由不定期舉辦線上及線下模擬與實戰電競比賽，不僅能建立年輕學子正確的電競觀念，也培養團隊合作精神，鼓勵學生爭取全國運動會、台南市市長盃等大型電競錦標賽的榮耀。

體育局指出，近年來，虛擬運動蔚為風潮，台南市國中電競人才培育營之成立，不僅是為了讓對電競有熱情的年輕學子，擁有更充實豐富的學習資源，也希望藉此儲備電競人才。

另外，「2024年 CCCE 城市盃數位科藝電競邀請賽」由台南擔任主辦城市，這項全國性的電競比賽，讓選手互相切磋，提升學習動機，達到「以賽促學」之目標，期許電競好手能在全國性的電競賽事中大放異彩。

電競於2018年成為雅加達亞運示範賽，2022年杭州亞運成為正式競賽項目，足見電競已非娛樂活動，而是國際認可的競技項目，南市府積極養成基層，藉由各項電競技能課程規劃，培育電競人才，並積極與大專院校組成策略聯盟，鼓勵參與大型電競競賽，藉此累積多元實戰經驗，扶植新創產業人才。

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