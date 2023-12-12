快訊

全球新冠疫情處高點！國內死亡攀近5周新高 羅一鈞籲這族群快接種疫苗

一國三制？台灣大哥大被爆狂改「4G用多少付多少」方案 用戶氣合約細節都不同

網瘋傳周海媚死訊！ 名導陳勳奇揭「最新病況」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南啟動電競人才培育計畫 黃偉哲盼為電競產業人才扎根

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
今（12）日舉行記者會，台南市長黃偉哲並宣示電子競技將成為未來發展重點項目。記者吳淑玲／攝影
今（12）日舉行記者會，台南市長黃偉哲並宣示電子競技將成為未來發展重點項目。記者吳淑玲／攝影

全球遊戲產業鏈蓬勃發展，電子競技專才更是各國爭相發展之新創重心。為鼓勵學生擁有正向電競知能並培育電競人才，台南市體育局與台南市體育總會暨電子競技委員會、南英商工及南市9所國中合作，啟動人才培育營蹲點計畫，今（12）日舉行記者會，台南市長黃偉哲並宣示電子競技將成為未來發展重點項目。

黃偉哲表示，除了傳統的運動競技項目，台南市選手在幾項新興競技比賽都有不錯的成績，而電子競技未來也將成為重點發展項目之一。他感謝台南市電競委員會努力促成電競人才培育營，也肯定安平國中、永康國中、金城國中、大灣高中國中部、大橋國中、中山國中、安順國中、土城高中國中部及延平國中等9校投入，與市府一起將電子競技向下紮根。

黃偉哲指出，過去台灣電競資源多集中在北部學校，這項蹲點計畫就是希望透過人才培養及良性競爭，打造台南成為電競人才搖籃。接下來台南將主辦 CCCE 城市盃比賽，期盼本地選手能多吸收更多實戰經驗，甚至脫穎而出。未來也將持續透過公私協力，充實在地電競資源，提升電競產業發展量能。

台南市電競委員會副主委朱正軒表示，透過南市府體育局政策指導與支持，輔導成立國中電競人才培育營，藉由不定期舉辦線上及線下模擬與實戰電競比賽，不僅能建立年輕學子正確的電競觀念，也培養團隊合作精神，鼓勵學生爭取全國運動會、台南市市長盃等大型電競錦標賽的榮耀。

體育局指出，近年來，虛擬運動蔚為風潮，台南市國中電競人才培育營之成立，不僅是為了讓對電競有熱情的年輕學子，擁有更充實豐富的學習資源，也希望藉此儲備電競人才。

另外，「2024年 CCCE 城市盃數位科藝電競邀請賽」由台南擔任主辦城市，這項全國性的電競比賽，讓選手互相切磋，提升學習動機，達到「以賽促學」之目標，期許電競好手能在全國性的電競賽事中大放異彩。

電競於2018年成為雅加達亞運示範賽，2022年杭州亞運成為正式競賽項目，足見電競已非娛樂活動，而是國際認可的競技項目，南市府積極養成基層，藉由各項電競技能課程規劃，培育電競人才，並積極與大專院校組成策略聯盟，鼓勵參與大型電競競賽，藉此累積多元實戰經驗，扶植新創產業人才。

電競 體育 運動

延伸閱讀

取締騎樓停車引民怨 南市春節期間有條件不罰

台南空地遭亂倒廢棄物悶燒飄毒氣 居民陳情早日清除

全國市集名攤評核 台南花園夜市入選5星市集

台南跨年拼了！請到卡莉怪妞為台灣獻出第一次

相關新聞

慧榮公布新組織架構！兩大事業群由段亭喜 周晏逸領軍

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技今日宣布新組織架構和經營團隊任命，以因應公司全球業務持續成長需求，且變動立...

工研院攜手新創Venom Golf打造大型智慧球場

工研院今（12）日宣布與新創公司Venom Golf合作，一同打造全台大型室內高爾夫球模擬器場館，不僅將智慧高球帶往更年...

安聯投信：2024台股聚焦成長與循環 擇優取利

安聯投信發布2024年台股展望。安聯投信投資長張惟閔表示，2023年台股在關鍵因子AI的驅動下，在全球主要市場中表現名列...

工研院攜手新創企業Venom Golf 打造智慧球場

工研院今天宣布，與新創企業Venom Golf合作，共同打造室內智慧高爾夫球場館，期讓高球運動進一步普及

國巨首獲花旗評等為買進、目標價815元 股價寫33個月新高

花旗首度將被動元件大廠國巨（2327）評等為「買進」、目標價上看815元，激勵其股價走揚，今（12）日終場以上漲5元至6...

台南啟動電競人才培育計畫 黃偉哲盼為電競產業人才扎根

全球遊戲產業鏈蓬勃發展，電子競技專才更是各國爭相發展之新創重心。為鼓勵學生擁有正向電競知能並培育電競人才，台南市體育局與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。