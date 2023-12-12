奇景 CES 展將推車用 AMOLED 觸控 IC 等新品
在那斯達克掛牌的IC設計大廠奇景光電宣布，將於明年初的CES 2024展覽，發表涵蓋車用AMOLED與LCD大型面板顯示及觸控解決方案，其中包括首次亮相的車用 AMOLED on-cell觸控IC，還有超大尺寸觸控顯示整合IC（LTDI）等，展示其車用產品實力。
奇景指出，近年在汽車顯示螢幕上，尤其是豪華車顯示螢幕OLED滲透率逐漸提高。該公司已在LCD車用顯示器IC市場上取得領先，也深耕車用顯示器AMOLED面板領域。
奇景在CES 2024上，將首次發布車用AMOLED觸控IC HX8530系列，此產品支援多指電容式觸控，觸控功能可在戴手套及濕手指操作的情況下運作且不受干擾。奇景提到，HX8530 IC已通過多家AMOLED面板廠驗證導入，將於近期導入車用面板並陸續進入量產。
同時，奇景還將展示局部調光Tcon HX8880解決方案，該公司目前已獲得20多個專案，其中一些汽車品牌合作案將於2024年開始大量生產。奇景也在今年10月發布HX83180 LTDI方案，並已進入量產，現應用於35.6 吋 6K解析度面板及45吋 8K解析度單片式大型LCD觸控顯示面板，並搭載在吉利汽車集團最新上市的兩款新能源車上。
奇景執行長吳炳昌表示，奇景LTDI和局部調光Tcon已獲得眾多客戶愈來愈多的設計開發案肯定，預計兩者在未來幾年將呈現令人驚豔的成長軌跡。此外，奇景也有信心車用OLED顯示技術將成為其長期業務成長的主要動能。
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