奇景光電CES 2024將發表 業界最完備車用顯示新技術

奇景光電今（11）日宣布，將於明年初 CES 2024 展會上，發表業界最完整，涵蓋車用 AMOLED 與 LCD 大型面板顯示及觸控解決方案；其中，奇景將領先業界首次亮相一系列車用 AMOLED on-cell 觸控 IC HX8530、及展示大型 LCD 顯示面板Local Dimming TCon HX8880，和超大尺寸觸控顯示整合 IC （LTDI）HX83180，展示奇景車用產品之全面布局。

奇景擁有十多年的 LCD 顯示技術，及深厚的 AMOLED 顯示技術。在車用面板顯示技術方面，奇景的驅動 IC 和 TDDI一直位居領先地位，在此基礎上，奇景將持續擴增車用產品涵蓋範疇。

近年由於OLED顯示面板之廣色域及高對比的顯示特性，在汽車顯示螢幕上，尤其是豪華車顯示螢幕，OLED被採用率逐漸提高。奇景已在 LCD車用顯示器 IC 市場上取得領先地位，也深耕車用顯示器 AMOLED 面板領域，並同樣處於領先位置。

在CES 2024上，奇景將首次發布車用AMOLED觸控IC，HX8530系列。HX8530支援剛性、柔性或混合 OLED 面板，並可串接觸控IC，以支援20吋以上OLED顯示屏。提供業界卓越的高觸控訊號雜訊比（ SNR > 45dB ），有效杜絕觸控與顯示相互干擾。此外，HX8530支援多指電容式觸控（Multi-finger Captive Touch），觸控功能可在戴手套（厚度達 4 毫米）以及濕手指操作的情況下運作且不受干擾。HX8530 IC已經通過多家AMOLED領先面板廠驗證導入，並通過CISPR25 Class-5 EMC電磁相容性驗證及測試，將於近期導入車用面板並陸續進入量產。

CES 2024活動期間，奇景還將展示業界領先的 Local Dimming Tcon HX8880解決方案，可高效率提高顯示器的顯示對比度，同時有效降低功耗，此對於大尺寸顯示器尤其重要。與市場上現有的解決方案相比，HX8880 具有更先進、強大的影像增強功能，奇景與全球 OEM、一級供應商和面板製造商合作，目前已獲得 20 多個專案，其中一些受歡迎的汽車品牌合作案，將於2024年開始大量生產。

隨著汽車電動化和自動駕駛技術的快速發展，汽車的智慧座艙需求激增，功能多樣成長，面板尺寸逐漸變大、甚至達到 pillar-to-pillar 全景顯示（panoramic view）、曲面螢幕及任意形狀（free-form）多元化顯示設計。面對這個迅速成長新趨勢，奇景在 2023 年 10 月，領先全球發布HX83180 LTDI 方案，並已進入量產。現已應用於 35.6 吋 6K 解析度面板及 45 吋 8K 解析度單片式大型 LCD觸控顯示面板，搭載在吉利汽車集團最新上市的兩款新能源車上。

奇景執行長吳炳昌表示，奇景LTDI 和局部調光 Tcon已經獲得眾多客戶愈來愈多的設計開發案肯定，預計兩者在未來幾年，將呈現令人驚豔的成長軌跡。此外，奇景不斷強化在 OLED 汽車領域的業務活動廣度，在現有 AMOLED 顯示解決方案，包括驅動 IC 及 Tcon外，再加上最新推出AMOLED觸控IC，持續與領先的面板製造商擴大合作，耕耘下一代車用面板所需技術，持續鞏固奇景於全球車用面板的領先者地位。奇景有信心車用OLED顯示技術將成為我們長期業務成長的主要動能。

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