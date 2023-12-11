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華碩CES 2024發表會 暗示AI PC即將現身

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩CES 2024活動邀請函。華碩／提供
華碩CES 2024活動邀請函。華碩／提供

2024美國消費性電子大展（CES）即將於明年1月登場，品牌大廠華碩（2357）今（11）日正式對外發出邀請函，預告將於台灣時間2024年1月9日、10日分別舉行兩場線上新品活動發表會，值得一提的是，華碩在10日活動宣傳上指出，將盛大推出配備AI功能的全新力作，言下之意似乎暗示即將推出AI PC產品。

CES 2024即將於明年1月9日至12日於美國拉斯維加斯登場，隨著大展倒數計時一個月，華碩也於今日發出兩個活動邀請。

華碩將於台灣時間2024年1月9日上午七點舉辦ROG《For Those Who Dare : Transcendence》線上發表會。市場預計，華碩將發表全新電競產品。

此外，華碩將於台灣時間2024年1月10日凌晨一點舉辦《In Search of Incredible : Transcendence》線上發表會，華碩表示，將盛大推出配備AI功能的全新力作，兼具完美品質與時尚設計；華碩宣傳所言，似乎暗示即將推出AI PC產品。

此外，華碩上周8日在ROG官方臉書上公布電競手機ROG Phone 8 的剪影照，預告新機即將到來。根據先前市場消息，新款電競手機將搭載高通Snapdragon 8 Gen 3 處理器，主相機模組也有全新設計，儘管華碩尚未公布新機推出時間，但以時間點推算，市場猜測新機很可能在2024 CES上發表。

華碩CES 2024活動邀請函。華碩／提供
華碩CES 2024活動邀請函。華碩／提供

2024 華碩 電競手機 ROG Phone AI

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