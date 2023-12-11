快訊

華航赴日班機擋風玻璃出現裂痕 轉降大阪153旅客均安

獨／新北選前之夜藍綠白開搶 「最夯場地」半年前就被這政黨搶走

恭喜！鍾沛君直播親揭懷孕喜訊 預產期明年5月盼台灣換藍天

研調：生成式AI成駭客新武器 當心社交工程詐騙

中央社／ 台北11日電
2023年聊天機器人ChatGPT等生成式AI（人工智慧）技術的出現，讓人們對於AI應用有了更多想像。（本報系資料庫）
2023年聊天機器人ChatGPT等生成式AI（人工智慧）技術的出現，讓人們對於AI應用有了更多想像。（本報系資料庫）

資安業者趨勢科技今天公布2024年資安年度預測報告指出，蠕蟲自動化攻擊為雲端環境首要威脅，駭客將利用新興科技強化威脅，例如透過生成式AI優化社交工程技巧，大型語言模型（LLM）也可能面臨「資料下毒」風險。

趨勢科技台灣區總經理洪偉淦今天出席媒體交流會表示，2023年聊天機器人ChatGPT等生成式AI（人工智慧）技術的出現，讓人們對於AI應用有了更多想像。這些能帶來轉型動能的突破性技術，不僅成為企業競爭的基本籌碼，也成為駭客攻擊的新型武器。

洪偉淦強調，傳統攻擊未因此消失，駭客集團反而透過新技術來優化自身營運模式，提升攻擊速度與力道，擴大資安事件衝擊。預期2024年全球整體資安環境的風險與壓力都將增強，無論個人或企業，都需要具備並強化資安意識和審慎評估對應方法。

根據趨勢科技的研究，蠕蟲病毒具備自動化大量攻擊漏洞的能力，很可能成為2024駭客集團的首選武器。駭客集團只需成功攻擊一個漏洞，就能在雲端環境內迅速蔓延，並利用已感染的雲端原生工具攻擊更多受害者，造成的危害包括自動化收集企業機敏資料、建立龐大的幕後操縱伺服器通訊，甚至發動大規模分散式阻斷服務（DDos）攻擊。

趨勢科技發現，駭客使用生成式AI精進社交工程詐騙，生成更具吸引力的釣餌，提高得手機會，預期2024年駭客將結合聊天機器人和偽造語音等不同的AI工具，製造多重面向的威脅。

此外，大型語言模型可能遭遇「資料下毒（datapoisoning）」，將成為新興威脅，駭客集團除了透過竄改學習資料操弄機器學習的表現與行為外，還可以入侵模型的資料儲存或流程架構，可能導致自然語言處理模型洩漏機密資料。

趨勢科技核心技術部資深協理張裕敏建議，企業應導入零信任策略，採用整合式資安平台來管理日漸增多的工作負載與防禦措施，並持續強化供應鏈安全，透過有效的資安風險管理及防禦策略，才能提升營運韌性。

延伸閱讀

想揪團玩麥塊！國中多益835分自學架伺服器 高職生資安特殊選才上陽交大

三檔資安股防駭大作戰

精誠與日本丸紅商社及CyberGym Japan 簽署四方合作備忘錄

美媒：中國駭客組織 竊荷蘭NXP晶片設計

相關新聞

群創竹南廠驚傳資遣百人涵蓋各部門 員工嘆：優離方案尚未公布

國內面板大廠群創公司位在苗栗縣竹南科園區內的分廠，外傳有員工近來陸續被私下約談，公司甚至巧立「分流」、「優遣」等名目，已...

華碩CES 2024發表會 暗示AI PC即將現身

2024美國消費性電子大展（CES）即將於明年1月登場，品牌大廠華碩（2357）今（11）日正式對外發出邀請函，預告將於...

研調：生成式AI成駭客新武器 當心社交工程詐騙

資安業者趨勢科技今天公布2024年資安年度預測報告指出，蠕蟲自動化攻擊為雲端環境首要威脅，駭客將利用新興科技強化威脅，例...

唐鳳：AI引擎TAIDE測試第11版 信件撰寫可用性高

國科會打造可信任人工智慧對話引擎（TAIDE），目前進入測試階段。數位部長唐鳳今天透露，近期使用TAIDE測試版撰寫中文...

輕度管制半導體成熟製程輸中 王美花：跨部會討論

民進黨立委蔡易餘等人質詢建議，對台灣半導體成熟製程設備、人才輸中，至少要有備查或審查的輕度管制，以利保護。經濟部長王美花...

友達雙軸轉型應用 友達耘康與中國醫藥大學中醫學院簽署MOU

友達（2409）旗下專注於中醫醫療智慧化的子公司友達耘康，今（11）日與中國醫藥大學中醫學院簽署合作備忘錄，藉由友達耘康...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。