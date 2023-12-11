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友達雙軸轉型應用 友達耘康與中國醫藥大學中醫學院簽署MOU

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導
友達光電旗下專注於中醫醫療智慧化的子公司友達耘康，今（11）日與中國醫藥大學中醫學院簽署合作備忘錄，攜手推展中醫診斷數位化。圖左至右為中國醫藥大學中醫學院院長顏宏融、中國醫藥大學副校長王陸海院士、友達光電執行長暨總經理柯富仁、友達光電智慧醫療事業群總經理廖世宏。友達／提供
友達光電旗下專注於中醫醫療智慧化的子公司友達耘康，今（11）日與中國醫藥大學中醫學院簽署合作備忘錄，攜手推展中醫診斷數位化。圖左至右為中國醫藥大學中醫學院院長顏宏融、中國醫藥大學副校長王陸海院士、友達光電執行長暨總經理柯富仁、友達光電智慧醫療事業群總經理廖世宏。友達／提供

友達（2409）旗下專注於中醫醫療智慧化的子公司友達耘康，今（11）日與中國醫藥大學中醫學院簽署合作備忘錄，藉由友達耘康先進的中醫數位化檢測設備，與中醫大的中醫教學研究陣容，合作實現脈診、舌診等傳統中醫檢測方式數位化與標準化，共同探索中醫教學、臨床研究、以及中西醫整合三大主軸，創新中醫智慧醫療發展。

友達積極開展雙軸轉型應用，並深化垂直領域發展，成立子公司友達耘康，將專業顯示及高精密感測技術，延伸應用於中醫數位化檢測系統，布局中醫醫療版圖，挖掘智慧醫療的新藍海。此次進一步深入學界，與素有中醫培育搖籃之名的中醫大中醫學院簽署合作備忘錄，顯見友達深入中西醫療領域之決心。

友達光電智慧醫療事業群總經理廖世宏表示，友達耘康作為台灣首家提供完整中醫數位檢測方案的公司，很榮幸能與中醫大中醫學院共同為中醫診斷數位化的目標邁進。期待此次合作，可以結合中醫大中醫學院豐富的教學與臨床研究經驗，共同推動中醫診斷數位化標準的建立，引領中醫智慧醫療的趨勢發展。

友達耘康所提供的中醫數位化檢測設備，為延伸友達卓越的感測技術及色彩管理專長，研發出脈象檢測系統與舌象擷取系統，可提供數據化、影像化的檢測結果，輔助醫師與專業醫事人員做為臨床研究、檢測結果評估與檢測紀錄的留存，作為中醫診斷治療方案的新生力軍。

中醫大副校長王陸海院士表示，中醫大長期致力於中醫教學、研究，並培育上萬名中醫藥人才，而友達在數位感測與顯示技術具有豐富的經驗，透過這次的合作，讓學理與科技有更深的結合，契合我國「中醫藥發展法」之精神，對未來中醫診斷數位化的實現，帶來更多發展。

藉由此次深度合作，友達耘康將攜手中醫大中醫學院開展中醫診斷數位化的教學項目與臨床研究，並逐步推進到中西醫整合的範疇，攜手建立中醫診斷數位化的標準。

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