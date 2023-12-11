群創竹南廠驚傳將資遣百名員工 優離方案尚不確定
國內面板大廠群創公司位在苗栗縣竹南科園區內的分廠，外傳有員工近來陸續被私下約談，公司甚至巧立「分流」、「優遣」等名目，已於11月底通知上百人，須在12月19日及20日離職；對此，苗栗縣政府勞青處長王浩中表示，竹南科學園區的勞工資遣或裁員等都歸竹科管理局管理，如果設籍苗栗的勞工，有受到不當對待，也可向縣府提出，會轉給主管機關。
據了解，有群創員工向媒體爆料稱說，群創竹南CELL廠工程師預計將少掉一半，剩餘不到30人，線上作業員也預計直接砍一半，預期在12月19日與20日大規模請員工「自願離職」；由於範圍涵蓋各部門，員工對公司遲不公布相關優離方案相當無奈，也怒批這樣的手法太粗糙。
至於是否真如外傳年底前將資遣百名員工，記者嘗試聯繫群創新聞發言人，但都未接電話，目前尚未取得證實或否認。
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