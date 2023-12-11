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群創竹南 T1 廠遭爆將裁員上百人 公司：尊重員工個人意願

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導
國內面板大廠群創公司竹南廠近日驚傳將「優遣」百員工，範圍涵蓋各部門。記者吳傑沐／攝影
國內面板大廠群創公司竹南廠近日驚傳將「優遣」百員工，範圍涵蓋各部門。記者吳傑沐／攝影

群創（3481）竹南T1廠傳恐面臨關廠，遭爆竹南T1廠將裁員上百人，公司今（11）日回應，已於第一時間與相關單位同仁溝通，將尊重員工個人意願做安排，主要措施將會包括組織與產線的最適調整，以強化集團布局與發展。

群創指出，基於彈性策略規劃，致力優化生產配置及提升整體營運效益，經審慎評估將全面精實管理，主要措施將會包括組織與產線的最適調整，以強化集團布局與發展。

關於人力調整的部份，群創表示，群創已於第一時間與相關單位同仁溝通，予以尊重員工個人意願，做適切的安排與調度。

群創 布局

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