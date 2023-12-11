群創竹南 T1 廠遭爆將裁員上百人 公司：尊重員工個人意願

今年以來，開放型人工智慧（OPEN AI）為基礎的聊天機器人程式 ChatGPT，在全球掀起熱潮，南韓更出連結與整合各種商業服務的生成型AI平台「wrtn」，使用人數已達150萬人；wrtn團隊成員平均年齡不到30歲，是南韓重點支援的新創公司。中小創投企業部表示，往後拓展對AI等數位領域的創業扶植，將是國家的核心課題。

2023-12-11 12:22