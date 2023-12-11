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集邦：中國大陸加速AI晶片發展 惟高階晶片發展受限

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
AI示意圖。（本報系資料庫）
AI示意圖。（本報系資料庫）

華為（Huawei）旗下海思（HiSilicon）投入人工智慧（AI晶片自主化研發，推出新一代AI晶片昇騰（Ascend）910B。對華為而言，昇騰除用於自家公有雲基礎設施，同時也出售給其他中國大陸業者。據集邦科技（TrendForce）了解，百度今年即向華為訂購逾千顆昇騰910B晶片，用以建置約200台AI伺服器。

此外，中國大陸業者科大訊飛（Iflytek）今年8月也與華為對外共同發表搭載昇騰910B AI加速晶片的「星火一體機」，適用於企業專屬大型語言模型（LLM）的軟硬體整合型設備。

集邦科技推論，新一代AI晶片昇騰910B應是由中芯國際（SMIC）的N+2製程所打造，然而，生產過程可能面臨兩個風險。其一，由於華為近期致力拓展手機業務，估計目前中芯國際的N+2製程產能幾乎用於給華為手機產品，未來雖有擴產規劃，但其AI晶片所需產能可能受到手機或其他資料中心業務（如鯤鵬CPU）所排擠。其二，中芯國際仍在實體清單之列，未來先進製程設備取得仍將受到限制。

目前市場分析昇騰910B效能略遜於A800系列，軟體生態也與輝達CUDA存在很大的差距，故採用昇騰910B的使用效率尚不及A800，但考量美國禁令可能擴大的風險，而促使中國大陸廠商轉往採購部分昇騰910B。但整體來看，中國大陸若要建立完整的AI生態系仍有很大的空間待突破。

目前中國大陸CSP以百度、阿里巴巴最積極投入自研ASIC加速晶片。百度在2020年初即發展其自研ASIC崑崙芯一代，第二代於2021年量產，第三代則預計於2024年上市。

據集邦科技調查相關供應鏈，2023年後百度為建置其文心一言及相關AI訓練等基礎設施，將同步採購如華為 昇騰910B加速晶片，並擴大採用崑崙芯加速晶片用於自家AI基礎設施。

阿里百百在2018年4月全資收購中國大陸CPU IP供應商中天微之後，同年9月成立平頭哥半導體（T-Head），並自研ASIC AI晶片含光800。集邦科技了解，旗下T-Head原第一代ASIC晶片還得仰賴外部業者如創意共同設計，2023年後該公司將轉而較仰賴自身企業內部資源，強化新一代ASIC晶片自主設計能力，主應用於自家阿里雲AI基礎設施。

晶片 AI

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