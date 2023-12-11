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排名創新高 晶睿攀升5名躍居全球安防第12強

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
晶睿總經理廖禎祺（前排右）與經營團隊。圖/晶睿提供
晶睿總經理廖禎祺（前排右）與經營團隊。圖/晶睿提供

安控廠晶睿（3454）再度於全球安防50強（Security 50）排行中嶄露頭角，2023年一舉攀升5名，躍居全球安防第12位，刷新歷屆最佳排名。作為前20強唯一代表台灣的安防企業，更創下連續11年入榜的紀錄。

全球安防50強榜單由知名安防媒體a&s評選，參選企業範圍廣泛，涵蓋全球安防製造商到解決方案供應商，以公正客觀標準受業界認可。2022年，晶睿合併營收達99.5億元，年增82%，創下歷史新高，出色的財報表現不僅突顯公司強勁營運實力，更贏得全球安防媒體高度評價。

晶睿全球行銷處處長暨發言人謝邦彥指出，公司在充滿變數的全球環境中仍展現韌性，積極突破核心技術，搶先布局AI安防領域。在今年達到全球安防第12名的里程碑，即是對公司競爭力的最佳佐證。未來，我們將持續追求AI安防技術的創新，同時擴展ESG戰略，將永續理念融入企業DNA，尋找更多創新發展的契機，創造品牌的能量與價值。

晶睿以VIVOTEK為自有品牌，以在台研發、設計和製造（MIT）為基石，構建完整的全球銷售服務生態鏈，專注於AI攝影機和智能影像管理軟體的安防領域發展。在過去一年，公司不僅大幅擴增研發投入，聚焦人工智能、機器學習、邊緣運算等AI前瞻領域的研發。為確保創新成果得到充分保護，更積極進行品牌專利及商標佈局，專利總數達到460餘件，並在全球擁有121件商標的所有權。

晶睿以優異研發能力逐步實現卓越成就，近年積極進軍AI安防市場，全面整合硬體與軟體服務，提前布局成為安防解決方案的提供者。成功推出VORTEX智能雲端監控服務，透過整合AI攝影機和雲端影像管理軟體，提供高度整合的AI安防解決方案。這項創新方案不僅協助客戶更智慧、便捷地解決安全痛點，更在全球贏得眾多成功案例。

展望未來，晶睿將繼續推進AI技術的研發創新，以滿足市場對智慧安防產品不斷增長的需求，並為多元垂直市場提供更智能、更安全的解決方案。同時更呼應台達集團，秉持永續發展的企業願景，透過積極實行ESG戰略、支持聯合國永續發展目標（SDGs）和全球再生能源倡議RE100等永續措施，引領全球安防產業邁向更永續的未來。

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