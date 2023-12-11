技嘉、緯創受惠超微 AI 晶片亮相 法人看好後市表現

受惠超微（AMD）AI晶片Instinct MI300系列亮相，AI族群日前反彈。法人看好技嘉（2376）、緯創（3231）後市表現。

晶片大廠超微公布AI晶片Instinct MI300系列包括MI300A與MI300X等新品與配套軟體、服務，同時也公布供應鏈廠商，除技嘉同時為兩新品的供應鏈之外，台廠合作廠商還包括緯創、緯穎（6669）、英業達（2356）、雲達、鴻佰等。

值得注意的是，MI300A已進入量產，MI300X則開始出貨，在合作廠商部分，技嘉為MI300A四家供應鏈中唯一的台廠，同時也是MI300X供應鏈，扮演超微AI雙新品的要角。

另外，今年AI產品火熱，法人分析，技嘉在AI Server領先同業，產品線比同業廣，預估AI占在2023、2024、2025年營收比重大約9%、17%、22%，指出AI Server目前供不應求，為今、明年成長最大的產品。而AI PC深具發展潛力，無論微軟、Intel及NB品牌廠明年均有相關產品推出。

隨著PC市場復甦以及AI伺服器業務快速擴張，法人也正向看待緯創2024年獲利表現，預期緯創明年每股純益（EPS）逾6元。法人看好，緯創明年伺服器營收占比將達47%，2025年達55%，動能為AI GPU基板與GPU模組營收擴張，由2023年約230億元成長至2024年約600億元。

此外，法人補充，緯創也是輝達（NVIDIA）GPU基板的主要供應商，有望受惠輝達的GPU模組，預期明年緯創 AI GPU基板營收將年增161%，訓練用伺服器出貨量為57.2萬台，後市可期。

商品推薦