遠傳永續力 獲DJSI肯定

道瓊永續指數（DJSI）近期公布評選結果，遠傳電信以91分佳績居台灣電信業第一高分，並連續五年入選最高等級「道瓊永續世界指數（DJSI World）」成分股，分數排名在該指數第一；遠傳同時也連續八年名列「道瓊永續新興市場指數DJSI Emerging Markets」成分股，世界第二。遠傳在24項評選面向中，共獲得十項全球電信業最高分。

遠傳總經理井琪表示，遠傳獲得國際級永續評比台灣電信業第一高分，更拿下世界指數全球第一，是遠傳攜手員工、供應商、企業夥伴、客戶等利害關係人一起努力擴大永續影響力的共同成果。永續的道路既艱且長，遠傳盼攜手產業先進，積極節能減碳，減少地球氣候災難，打造無距、共融、共好的社會。

DJSI為全球最權威與最具公信力的永續評比，競爭最激烈的「世界指數」（DJSI World）從全球約2,500家在永續發展居領導地位的企業中，挑選該產業前10%列為世界指數成分股，遠傳從眾多企業中脫穎而出入選世界指數，排名第二，更在「風險與危機管理」、「稅務策略」、「創新管理」、「環境政策與管理」、「廢棄物管理」、「水資源管理」、「人權」、「利害關係人議和」等十項指標獲滿分或最高分，在「氣候策略」、「生物多樣性」面向上獲得電信產業最高分，為歷年成績最佳。

遠傳表示，將ESG融入企業營運，推動永續發展由內而外，以科技落實自身低碳營運，對外以綠色資通訊解決方案協助企業、政府機關推動淨零、數位雙轉型，今年初通過科學基礎目標倡議組織（SBTi）審查，為全台首家將目標控制在近程1.5℃升溫情境的電信業者，承諾在2048年達到淨零排放，加入國際再生能源倡議組織RE100，目標2040年全公司100%使用再生能源。

遠傳攜手供應商共同降低氣候變遷風險，CDP供應商氣候變遷議合的管理績效名列全球企業前8%（領導等級）。12月15日與亞太電信合併後，整併雙方基地台，搭配遠傳的AI節電技術與能源管理系統，網路更綿密、偏鄉涵蓋更廣，每年用電省8,600萬瓩，減碳43,000噸。

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