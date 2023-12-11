先進封裝產能緩解 AI關鍵零件 出貨轉順

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

先進封裝產能不足狀況可望提前緩解，帶動AI晶片供應鏈瓶頸突破，法人看好，欣興、博智、金像電等AI關鍵零組件供應商出貨也將跟著轉順。

業界提到，先前AI伺服器用板遲遲未能快速放量，主要卡在核心AI晶片供給不順。業界認為，目前供應鏈瓶頸有望提早在明年首季克服，從半導體上游傳導到下游系統與零組件預期約需三個月，預計有利相關配套零組件大廠供應出貨逐季攀升。

AI 晶片 半導體

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