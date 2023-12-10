數發部論壇明登場 聚焦建立可信任AI生態系
為因應AI 趨勢發展帶來的諸多挑戰，數位發展部數位產業署明（11）日將舉辦「2023可信任AI國際研討會 - 共存x共好 智慧永續關鍵點」，出席官員與專家包括數位發展部部長唐鳳、國科會副主委林敏聰、台大資訊工程系教授許永真、台灣微軟首席技術長花凱龍等，將共同分享可信任AI的發展趨勢，並探討國內外經驗，建立可信任AI生態系的產業未來。
論壇指出，各產業領域期待導入AI得以提升效能，在農業、工業製造、零售、醫療、金融及交通運輸等產業協助企業進行決策。政府與企業期盼AI推廣到更多領域，就要促進社會對技術的信任，建立「可信任AI」的重要性。
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