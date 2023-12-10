「台灣+1」有4個熱區 美、印、墨、東南亞哪裡會是最大贏家？

摘要 1.在台灣地緣政治風險下，許多國際企業要求「台灣+1」，台灣到海外去投資的地點主要有美國、印度、東南亞和墨西哥。 2.墨西哥成為國際大廠規避貿易障礙、進入美國市場的首選據點，是中美經濟戰之下的得利者。 3.在去全球化趨勢以及台灣投資環境不佳的情況下，未來台灣企業唯一出路，恐怕是把英文學好、加強國際化、培養人才，積極到世界各地去打拚。

在台灣地緣政治風險下，許多國際企業要求「台灣+1」，讓台商必須尋找台灣以外的生產基地。

台灣到海外去投資的地點主要有4個：

1.美國：主要以台積電為主，搭配其他半導體供應鏈。

2.印度：主要以鴻海為主，但基於印度艱困的環境，恐怕只有鴻海能適應。

3.東南亞：包括越南和泰國，近期都有加溫現象。

4.墨西哥：這是為了配合美國「近岸外包」政策，支援美國市場當地。

不管哪一個地點對台商而言都是新挑戰。

近期，台積電在美國亞利桑那州新廠波折不斷，正努力解決問題中。董事長劉德音謙虛的表示，台積電在台灣都是被稱讚、不被批評。但不被批評，是工程師最大的敵人。到美國後，遇到新環境、新的人、新的方法管理，就是學習成長的機會。

鴻海11月27日公告，預計投入近新台幣500億元擴建印度子公司廠房。外界推測，這是為了在印度生產iPhone做準備，印度可能成為下一個iPhone生產重鎮。鴻海是全球iPhone代工龍頭，這透露出中美供應鏈正加速脫鉤，以及台商被迫移動等重要訊號。

墨西哥近期也超熱，墨西哥躍升美國最大貿易夥伴，中國跌到第三名，還在加拿大之後，這當然有地緣政治及供應鏈重組等諸多考量。

「全球化」供應鏈正在裂解，變成「區域化」，墨西哥因《美墨加協定》成為台灣、中國、歐洲、日本等國際大廠規避貿易障礙、進入美國市場的首選，是中美經濟戰的得利者。

台灣企業的唯一出路：國際化

現在，台灣的投資環境在國外投資者眼中，問題重重。歐洲在台商務協會（ECCT）11月底發布「2024建議書」，認為台灣2024年的經濟前景充滿不確定性，台灣應制定一條經濟復甦之路，避免陷入無法控制狀況，其中「能源、人才、國際化」尤其重要。

在去全球化趨勢以及台灣投資環境不佳的情況下，未來台灣企業唯一出路，恐怕是把英文學好、加強國際化、培養人才，積極到世界各地去打拚！

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