「台灣+1」有4個熱區 美、印、墨、東南亞哪裡會是最大贏家？
摘要
1.在台灣地緣政治風險下，許多國際企業要求「台灣+1」，台灣到海外去投資的地點主要有美國、印度、東南亞和墨西哥。
2.墨西哥成為國際大廠規避貿易障礙、進入美國市場的首選據點，是中美經濟戰之下的得利者。
3.在去全球化趨勢以及台灣投資環境不佳的情況下，未來台灣企業唯一出路，恐怕是把英文學好、加強國際化、培養人才，積極到世界各地去打拚。
在台灣地緣政治風險下，許多國際企業要求「台灣+1」，讓台商必須尋找台灣以外的生產基地。
台灣到海外去投資的地點主要有4個：
1.美國：主要以台積電為主，搭配其他半導體供應鏈。
2.印度：主要以鴻海為主，但基於印度艱困的環境，恐怕只有鴻海能適應。
3.東南亞：包括越南和泰國，近期都有加溫現象。
4.墨西哥：這是為了配合美國「近岸外包」政策，支援美國市場當地。
不管哪一個地點對台商而言都是新挑戰。
近期，台積電在美國亞利桑那州新廠波折不斷，正努力解決問題中。董事長劉德音謙虛的表示，台積電在台灣都是被稱讚、不被批評。但不被批評，是工程師最大的敵人。到美國後，遇到新環境、新的人、新的方法管理，就是學習成長的機會。
鴻海11月27日公告，預計投入近新台幣500億元擴建印度子公司廠房。外界推測，這是為了在印度生產iPhone做準備，印度可能成為下一個iPhone生產重鎮。鴻海是全球iPhone代工龍頭，這透露出中美供應鏈正加速脫鉤，以及台商被迫移動等重要訊號。
墨西哥近期也超熱，墨西哥躍升美國最大貿易夥伴，中國跌到第三名，還在加拿大之後，這當然有地緣政治及供應鏈重組等諸多考量。
「全球化」供應鏈正在裂解，變成「區域化」，墨西哥因《美墨加協定》成為台灣、中國、歐洲、日本等國際大廠規避貿易障礙、進入美國市場的首選，是中美經濟戰的得利者。
台灣企業的唯一出路：國際化
現在，台灣的投資環境在國外投資者眼中，問題重重。歐洲在台商務協會（ECCT）11月底發布「2024建議書」，認為台灣2024年的經濟前景充滿不確定性，台灣應制定一條經濟復甦之路，避免陷入無法控制狀況，其中「能源、人才、國際化」尤其重要。
在去全球化趨勢以及台灣投資環境不佳的情況下，未來台灣企業唯一出路，恐怕是把英文學好、加強國際化、培養人才，積極到世界各地去打拚！
※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。
📢 12月15日「遠亞併」！用戶權益、換SIM卡、帳單繳費問題一次看
📢 【免費最新】YouTube封殺廣告攔截器…那就用16倍加速看完廣告
📢 LINE限免貼圖5款來了！「昏呱昏貴」鴨鴨互動超可愛
📢 【周報】台灣寶可夢中心紀念商品一次看！6千元PS5菁英手把掉漆脫落
📢 【教學】Gogoro Apple錢包機車鑰匙怎麼用？iPhone完整教學、使用限制一次看
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言