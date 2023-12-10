歐盟人工智慧法 達成政治協議

AI產品競爭白熱化，牽動產業競局、法規進度。當ChatGPT在全球掀起熱潮，為了不讓美國、中國科技巨頭專美於前，南韓推出連結與整合各種商業服務的生成型AI平台wrtn，使用人數已達一百五十萬人。

數據統計指標網站data.ai十二月五日公布南韓的生成型AI應用程式下載數排行，ChatGPT仍是第一名，第二名是四月中才登場的wrtn。

外電報導指出，近來南韓政府積極培育年輕人創業，提供創業支援補助員並媒合投資者，希望讓新創業者的路能走得更為長久，wrtn新創團隊的員工平均年齡不到三十歲，他們積極要讓AI普及成一般人的生活秘書。

但當世界各國科技巨擘、新創公司都搶攻AI產品，歐盟八日則對「人工智慧法」( A.I. Act) 達成政治協議，為制定世上第一部為AI使用而設的重大法規，邁出重大一步；法規中將要求生產最大型、一般用途AI的各公司，要遵循新設的透明性規定，凡是能憑以造出影像、視頻等深偽內容的聊天機器人或軟體，必須讓閱聽人了解是由AI所產出。

紐約時報報導，AI科技演化快速對社會及經濟有深遠影響；歐盟人工智慧法將制定全球新基準，供試圖駕馭AI科技潛在利弊的國家參考；AI可用來把工作自動化、散播線上假消息、危及國家安全。新法還要走完批准的最後幾個步驟，但政治上達成協議，意味本法最關鍵輪廓已設好。

歐盟新法規受全球密切關注，不僅影響到谷歌、微軟、Meta、OpenAI之類的AI大廠，其他想在教育、醫療及銀行業務使用AI科技的其他業者也一樣。

歐盟與美國、英國等國家一樣在尋找既能保護本國AI企業，又防範可能產生的社會風險，歐盟八日的進展顯然已超越美國。只是。法規雖獲讚美為大突破，但能有多大效力依然令人質疑。歐盟決策者同意以「風險為本的手法」來管制AI，有一套界定清楚的AI運用方法面臨最嚴監督及限制。一些產製AI工具但可能損及個別人等與社會的公司如聘僱及教育方面，公司必須向監管人員提供證據證明已做風險評估；解析哪些數據用來訓練這些AI系統；確保軟體不會助長種族歧視之類的傷害。一些做法如上網無差別地搜集影像造出人臉辨識數據庫，則遭徹底禁止。

歐盟官員立法辯論時吵得很兇，象徵AI讓歐盟官員困惑，因此對管制新AI系統要多深的意見有所分歧，生怕太拘束歐洲新創，而無法追趕美國科技巨擘如谷歌與OpenAI。

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