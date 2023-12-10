遠傳深耕ESG 稱冠全球同業

遠傳電信ESG（環境、社會、公司治理）永續績效再創佳績，榮獲全球指標性評比肯定。道瓊永續指數（DJSI）昨（9）日公布評選結果，遠傳91分佳績居台灣電信業第一高分，並連續五年入選最高等級DJSI世界指數（DJSI World），分數排名在該指數第一。

遠傳同時也連續八年名列DJSI新興市場指數（DJSI Emerging Markets），世界第二。遠傳在24項評選面向中，共獲得10項全球電信業最高分，顯示遠傳長期投入永續發展深獲國際肯定。

遠傳總經理井琪表示，「很高興遠傳能獲得國際級永續評比台灣電信業第一高分的肯定，拿下世界指數全球第一的好成績，這是遠傳攜手員工、供應商、企業夥伴、客戶等利害關係人一起努力擴大永續影響力的共同成果。然而，永續的道路既艱且長，遠傳希望能和產業先進多多學習互相合作，攜手積極節能減碳，減少地球氣候災難，同時打造無距、共融、共好的社會。」

DJSI為全球最權威與最具公信力的永續評比，每年就ESG三大面向評估全球知名企業永續發展績效，其中競爭最激烈的DJSI世界指數從全球約2,500間在永續發展居領導地位的企業中，挑選該產業前10%列為世界指數成分股，遠傳不但從眾多企業中脫穎而出入選世界指數，排名第一，更在10項指標獲滿分或最高分，包含「風險與危機管理」、「稅務策略」、「創新管理」、「環境政策與管理」、「廢棄物管理」、「水資源管理」、「人權」、「利害關係人議和」滿分、更在「氣候策略」、「生物多樣性」面向上獲得電信產業最高分，為歷年成績最佳。

遠傳長年投入ESG，將ESG融入企業營運，推動永續發展由內而外。一方面以科技落實自身低碳營運，對外也以綠色資通訊解決方案協助企業、政府機關推動淨零、數位雙轉型。在環境面向，遠傳在今年初率先通過科學基礎目標倡議組織（SBTi）審查，為全台首家將目標控制在近程1.5℃升溫情境的電信業者，遠傳也承諾在2048年達到淨零排放。

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