中華電 奪DJSI世界指數電信第一

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
中華電信董事長郭水義。中華電信／提供
中華電信董事長郭水義。中華電信／提供

美國標準普爾道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）與瑞士永續集團（RobecoSAM）昨（9）日公布中華電信為2023年道瓊永續指數（DJSI）中的世界指數，名列全球電信業受評公司第一名，並連續12年入選DJSI新興市場指數，穩居國際級產業領導者地位，顯現於ESG治理各方面表現成效卓著，獲得國際肯定。

今年中華電信蟬聯入選DJSI世界指數，更名列全球電信業受評公司第一名，在ESG 25項評比指標中，永續揭露透明度、商業道德、稅務政策、資安治理、創新管理、環境治理政策、溫室氣體排放量、能源使用政策、人權治理、職安衛生管理、隱私權保護與利益關係人議和共12項指標均獲滿分；所有100條評比項目中，67條勇奪滿分，是全球電信通訊服務產業最高分。

其中，環境面不僅積極參與國際組織、響應國際減碳及生物多樣性的倡議，並利用科技力輔以使用再生能源、淨零減碳，各項作為廣獲肯定；社會面則持續累積、擴大正面社會影響力、創新制度完善照顧同仁；以及不斷精進的誠信透明公司治理，獲得ESG全方位的肯定。

中華電信董事長郭水義表示，中華電信ESG表現成功接軌聯合國永續發展目標（SDGs），以ICT核心實力做為起點，連線低碳環境、社會發展、公司治理議題，全方面實踐「誠信為本、客戶信賴、創新創價和承諾當責」四大價值觀，運用客戶夥伴、科技平台、基礎網路和組織人才四個核心資產與資源，打造客戶信賴的數位生態系統，為客戶、策略夥伴、股東及員工創造價值。

郭水義指出，面對全球環境惡化加劇，中華電信積極響應國際倡議，將環境議題融入企業營運及管理中，承諾於2030年達成生物多樣性的淨正向影響（NPI）與實現無淨毀林（NND）目標，持續投入資源進行森林復育，規劃擴大全台植樹及保育造林八年15萬棵，具體落實聯合國 《2020年後全球生物多樣性框架》，以達成 2030年『扭轉生物多樣性流失』里程碑與2050年『人與自然和諧共存願景』。

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