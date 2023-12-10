台灣大 榮登道瓊永續雙榜

2023年道瓊永續指數（DJSI）昨（9）日公布最新評選結果，台灣大哥大連續第七年入選DJSI世界指數（DJSI World），位列全球電信業前三名，同時連續第12年名列DJSI新興市場指數（DJSI Emerging Markets）。今年入選DJSI世界指數的台灣企業有30家；入選新興市場指數有29家企業。

在全球166家電信業者中，台灣大哥大在治理、環境、社會三面向，總計106項子題中，16項指標獲全球電信產業最優成績，14項題組獲得滿分。

滿分題組包含：治理面向的「董事獨立性」（Board Independence）、環境面向的「零毀林承諾」（No Deforestation Commitment）、「雲端機房再生能用使用比率」(Share of Renewable Energy in Data Centers)、社會面向的「隱私政策：程序與管理系統」（Privacy Policy: Systems/ Procedures）等。

其中「零毀林承諾」與「生物多樣性承諾」（Biodiversity Commitment）績效大幅躍進，居全球電信產業之冠。

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，今年兩大電信合併案，台灣大合併台灣之星最能發揮減碳綜效、減緩地球暖化；合併後短短不到一周內，5G台灣隊已關閉原台灣之星3G基地台設備，落實節能減碳和汰停設備之承諾；未來隨4G、5G無線網路整合作業逐站進行，雙邊網路陸續接通後，將5G的四條高速公路關掉一條，可減少一套基礎設施用電，每年將省下高達1- 2億度電。

蔡明忠提出「生物多樣性流失」（Biodiversity loss）這一項新興風險。指出地球每升溫1度，物種滅絕風險就隨之提高，生物多樣性的流失將削弱大自然調適能力，引發極端氣候事件，衝擊生態系統，最終將危及人類生存。

為了保護生物多樣性，台灣大將持續落實低碳營運，並於2040年投資百億布局綠電，與中研院攜手開發新型潔淨能源，更將前瞻導入「自然相關財務揭露」，承諾於2050年實現生物多樣性淨正向衝擊（Net Positive Impact），同時終止任何形式的毀林行為（No Gross Deforestation）。

台灣大哥大總經理林之晨表示，氣候變遷日益嚴重，2023年已成史上最熱的一年，企業實施減碳行動刻不容緩。台灣大以「台灣大綠能、永續大未來」為主軸，於2018年即領先業界導入TCFD框架，2023年召開三場TCFD工作坊，發表首本「氣候相關財務揭露報告書（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures Report）」（TCFD報告書），是亞洲第一個通過SBTi 2050淨零排放路徑電信業者。

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