聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣大 榮登道瓊永續雙榜

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
台灣大哥大董事長蔡明忠。台灣大哥大／提供
台灣大哥大董事長蔡明忠。台灣大哥大／提供

2023年道瓊永續指數（DJSI）昨（9）日公布最新評選結果，台灣大哥大連續第七年入選DJSI世界指數（DJSI World），位列全球電信業前三名，同時連續第12年名列DJSI新興市場指數（DJSI Emerging Markets）。今年入選DJSI世界指數的台灣企業有30家；入選新興市場指數有29家企業。

在全球166家電信業者中，台灣大哥大在治理、環境、社會三面向，總計106項子題中，16項指標獲全球電信產業最優成績，14項題組獲得滿分。

滿分題組包含：治理面向的「董事獨立性」（Board Independence）、環境面向的「零毀林承諾」（No Deforestation Commitment）、「雲端機房再生能用使用比率」(Share of Renewable Energy in Data Centers)、社會面向的「隱私政策：程序與管理系統」（Privacy Policy: Systems/ Procedures）等。

其中「零毀林承諾」與「生物多樣性承諾」（Biodiversity Commitment）績效大幅躍進，居全球電信產業之冠。

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，今年兩大電信合併案，台灣大合併台灣之星最能發揮減碳綜效、減緩地球暖化；合併後短短不到一周內，5G台灣隊已關閉原台灣之星3G基地台設備，落實節能減碳和汰停設備之承諾；未來隨4G、5G無線網路整合作業逐站進行，雙邊網路陸續接通後，將5G的四條高速公路關掉一條，可減少一套基礎設施用電，每年將省下高達1- 2億度電。

蔡明忠提出「生物多樣性流失」（Biodiversity loss）這一項新興風險。指出地球每升溫1度，物種滅絕風險就隨之提高，生物多樣性的流失將削弱大自然調適能力，引發極端氣候事件，衝擊生態系統，最終將危及人類生存。

為了保護生物多樣性，台灣大將持續落實低碳營運，並於2040年投資百億布局綠電，與中研院攜手開發新型潔淨能源，更將前瞻導入「自然相關財務揭露」，承諾於2050年實現生物多樣性淨正向衝擊（Net Positive Impact），同時終止任何形式的毀林行為（No Gross Deforestation）。

台灣大哥大總經理林之晨表示，氣候變遷日益嚴重，2023年已成史上最熱的一年，企業實施減碳行動刻不容緩。台灣大以「台灣大綠能、永續大未來」為主軸，於2018年即領先業界導入TCFD框架，2023年召開三場TCFD工作坊，發表首本「氣候相關財務揭露報告書（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures Report）」（TCFD報告書），是亞洲第一個通過SBTi 2050淨零排放路徑電信業者。

指數 電信業 減碳

延伸閱讀

35家台灣企業入選DJSI國泰金等金控蟬聯 合庫金首入選

台灣大哥大連續7年蟬聯DJSI世界指數 全球電信業前三名

中華電信蟬聯入選道瓊永續世界指數 全球電信業第一

南亞科入選DJSI「世界指數」及「新興市場指數」成分股

相關新聞

Gemini槓ChatGPT 掀AI戰

谷歌（Google）最強AI（人工智慧）語言模型Gemini終於現身，當外界還在關注Gemini與ChatGPT的世紀之戰，究竟...

歐盟人工智慧法 達成政治協議

AI產品競爭白熱化，牽動產業競局、法規進度。當ChatGPT在全球掀起熱潮，為了不讓美國、中國科技巨頭專美於前，南韓推出連...

產業追蹤／城市融入數位雙生 四挑戰

全球城市開始體認數位雙生科技對城市應用具有相當大潛力，紛紛採取行動，將其納入城市規劃管理的主要策略，引領城市朝向更智慧、...

產業追蹤／華為新晶片 技術、影響大解析

華為今年8月推出新款高階旗艦智慧型手機Mate 60 Pro，這是在2020年遭美國出口管制禁令逐步淡出5G手機市場後，...

產業追蹤／伺服器產業自主化 台鏈商機

伺服器作為建構資料中心的重要部分，已成為國家發展數位經濟乃至軍事、國防不可或缺的產品。隨美中貿易戰、地緣政治逐漸加劇，美...

經部、仁寶無人機賽 國產5G專網秀實力

經濟部8日攜手仁寶電腦於高雄舉辦「極速5G Cyberpunk飛競之夜」，邀請法國、泰國及台灣四位國際頂尖飛手同台競技，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。