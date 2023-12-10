產業追蹤／伺服器產業自主化 台鏈商機

伺服器作為建構資料中心的重要部分，已成為國家發展數位經濟乃至軍事、國防不可或缺的產品。隨美中貿易戰、地緣政治逐漸加劇，美、中、歐陸續針對伺服器推出產業自主化政策，藉此避免國家關鍵技術外洩，或發展自主化的產業政策。

綜觀美國在伺服器方面的自主化政策，主要是對於技術外流的防堵、因資安疑慮推出的產地限制，及因國防因素而衍生的高階產品出口管制等方面。只要被認為有國防疑慮的企業，美國先透過「實體清單」方式來限制產品輸出；上游半導體推出《美國晶片法案》及先進運算與半導體出口管制，連帶影響伺服器處理器出貨。

在技術管制方面，透過《外國投資風險審查現代化法案》，防止部分有心企業透過投資美國的方式，藉此來竊取關鍵的技術。受此法案的影響，位處下游的台灣代工廠面臨大陸訂單減少、需要將產線多元化／移出大陸的壓力；客戶端大陸品牌商面臨高階晶片、恐被列入實體清單等限制措施。

歐盟自主化政策在鼓勵政策方面，鎖定研發、生產，限制政策包含產地管制與技術管制，增強歐盟伺服器產業鏈的在地化、自主化及韌性。希望藉由產地限制讓跨國企業並須前往當地設廠。上游半導體IC、基礎電子元件等先進材料方面，透過《歐盟晶片法案》、《2030材料宣言》等政策，希望降低對美、中依賴，發展歐盟自身生態系。

《Cloud IPCEI計畫》、《Gaia-X計畫》、超級電腦與量子電腦發展計畫是因應歐盟自建雲端、超級電腦體系的需求，歐系品牌商在當地的採購量、市占率有望提升，下游台灣代工廠亦前往歐盟設置生產線。《雲服務網絡安全認證計畫》（EUCS）更限制前往歐盟當地投資的外國廠商，需要與當地企業進行合作，將會對美系、中系雲端服務業者的布局產生更多的變化。

大陸自主化政策是應對美國防堵，以及加速發展自有資料中心與伺服器生態鏈。鼓勵措施以《十四五數字經濟發展規劃》為根據，推動伺服器國產化，並透過政府標案方式提升國產伺服器的採用比重。《東數西算政策》、2021-2023《基礎電子元器件產業發展行動計畫》等研發／生產鼓勵政策的推出，對在大陸發展的上、中游零組件廠商有協助效應。但是國產化伺服器需求將促使大陸伺服器品牌商自行生產提升，或將影響下游代工廠訂單。

大陸2022年修訂《網路安全審查辦法》，將高效能電腦與伺服器列入，然而多數審查內容是針對大陸內部企業。2023年5月對美光進行限制，可說是大陸第一次正面限制美國產品輸入。

觀察美、歐中等主要國家的產業自主化政策，根據相關計畫的政策內容及類別，都將對伺服器產業鏈及客戶產生影響。美國部分，針對上游伺服器處理器、AI加速晶片及記憶體等，是美國政府關注的目標，故透過實體清單、高階運算晶片、《美國晶片法案》等政策計畫，限制其關鍵產品及技術流入到大陸、俄羅斯等國家。

中游部分，因零組件價格相對較低，且主要供應商均非美系廠商，是以台系、陸系廠商為主，對美國政府而言，較少採取實際限制；對下游的伺服器代工廠而言，因出貨大陸的伺服器將面臨晶片出口限制的影響，須先分拆產線來處理大陸的出貨，使全球產能配置將更多元；客戶端主要影響是陸系客戶，包含浪潮、華為等品牌商，在高階晶片及處理器都將面臨受限制的風險。

因受美國的限制，大陸開始推出自主化作為及政策，研發大陸國產晶片（中國芯）成為突破美國的重要目標；中游零組件部分，大陸過往就有發展，但在當前推行國產化伺服器下，未來目標將更完善的布局供應鏈所有零組件；下游伺服器代工廠，部分可以接單大陸新規格的國產化伺服器，但隨著自主化意識提高，大陸品牌商開始自己建造產線，使用自行生產的方式生產。

在美、中、歐的產業自主化政策下，作為台灣伺服器產業供應鏈最主要的客戶，同屬美系的雲端服務商與伺服器品牌商近來開始推行因應策略，確保產品可於非中地區生產；注重美國雲端標案，協助美國政府打造政務雲；訂定供應鏈採購去中化目標，並緩步將供應鏈的生產據點進行轉移等。

對台廠而言，在美系雲端服務商及伺服器品牌商要求下，我國供應鏈加速開拓非大陸地區的產能，持續返台或在台擴增產線，或前往中南美洲與東南亞擴建產能，即成為供應鏈當前重要的布局。

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