產業追蹤／城市融入數位雙生 四挑戰

全球城市開始體認數位雙生科技對城市應用具有相當大潛力，紛紛採取行動，將其納入城市規劃管理的主要策略，引領城市朝向更智慧、高效率、永續方向發展。

當前各國城市多方採用數位雙生技術，藉由建構整座城市的虛擬模型，蒐集大量、多元城市數據，整合分析並進行模擬和預測，讓當局以更宏觀、全面角度檢視城市需求，評估成果效益與所握資源的平衡，協助市政決策、優化城市設計及營運，促進跨域、跨業的創新機會。

然而，這過程需要整合多方利益相關者的知識、數據、意見想法，包括地方政府、在地產業、當地社區，來確保城市虛擬模型的準確性和實用性，不僅促進創新，提高服務效率，也能讓資源有合理的分配。

數位雙生不僅是軟體開發，且需要靠大量數據來支撐模型之模擬運作，輔助市政當局決策擬定，是城市轉型的起步點，卻亦將面臨四大挑戰：

挑戰一、數位雙生可建構出高度精確的虛擬城市，包含樹木、建物、地形等，至於如何將科技工具連結城市發展策略，需事前對城市整體環境（如都更計畫、城市綠地設計、廢棄物管理等）、在地社區需求進行完整評估，方能讓科技工具能輔助市政府制定新政策、擬定行動策略，且在多方利害關係人共同協作下，達到城市願景。

挑戰二、在城市中找到對模型分析有用的數據，不同數據其所有權者不同，有些歸屬於私人企業，部分為公部門所有，各單位對數據不一致的態度，無論是數位能力不足或開放意願不夠，都影響可用數據的取得，甚者，數據的交換需要立基於可靠、公平、可負擔、透明等原則下方能運作。

挑戰三、需斟酌數據蒐集成本與決策品質間的平衡，數據更新愈快、解析度愈高、數量愈多，都會墊高數據成本。

挑戰四、在開源架構前提下，多個組織間共享數據勢必得思考數據可能濫用風險，基於「數據保密性」採用如加密技術來避免未經授權的使用，為必備的防護工作。也需確保「數據完整性」，思考數據缺漏的處理問題，如能否以歷史數據生成預測補足差距，或者執行模型參數校正來解決。

數位雙生技術終目標是解決城市問題，以建構永續智慧城市為目標，因此非購買現成套裝軟體就能了事，需要一群「對的人」參與共同開發。因此，納入地方需求、民眾意見想法於城市智慧化、轉型的發展策略實為重要。

社會參與、地方需求聆聽、凝聚社會共識，將有助城市透過數位科技、智慧服務躍進，藉以實現民眾生活品質提升、帶動產業數位轉型、增加城市治理營運效率等城市目標。

另外，建立穩定財務體系、找到可行商業模式為城市維繫智慧服務首要之務。公部門預算有限，城市服務科技應用包山包海，須仰賴更多元的財源支撐，如是否能開發新融資方式？設計創新公私合作模式？降低風險與不確定性的發生，也縮短業者投資回收期。還是採取「二刀流」戰術：第一刀透過政策機制設計，輔導地方政府編列資金、參與企業編列自籌款、鼓勵在地社群組織／非營利組織／基金會捐款抵免租稅，兼具穩定財源與振興地方目的。

第二刀則著重於精進方案服務力，從「三創」著手：服務創新、數據創新、商模創新。例如設計資料分享誘因，讓不同角色都願意參與共享生態圈，促使平台具備整合力，整合更多不同來源、不同領域的資料，運用跨域數據精進智慧服務方案內容。至於商業模式，提供以市民需求為基礎的智慧服務，規劃訂閱式服務收費制，讓民眾依不同服務付費，或引入廣告業者，運用場域創造廣告收益、租賃業務的商業空間，創造更多可能性。

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