台灣大連續7年蟬聯DJSI世界指數 入列全球電信業前三名

2023年道瓊永續指數（DJSI）今（9）日凌晨公布最新評選結果，台灣大哥大連續第7年入選DJSI「世界指數」(DJSI World)，位列全球電信業前三名，同時連續第12年名列「新興市場指數」(DJSI Emerging Markets)。

在全球166家電信業者當中，台灣大哥大在治理、環境、社會三面向，總計106項子題中，16項指標獲全球電信產業最優成績，並在「董事獨立性、「零毀林承諾」、「雲端機房再生能用使用比率」、「隱私政策：程序與管理系統」等14項題組獲得滿分。

在台灣電信產業積極整併，重新邁入「電信三雄」的關鍵時刻，台灣大哥大再度入選DJSI世界指數，董事長蔡明忠表示，今年兩大電信合併案，台灣大合併台灣之星最能發揮減碳綜效、減緩地球暖化，合併後短短不到一周內，台灣大已關閉原台灣之星3G基地台設備，落實節能減碳和汰停設備的承諾，未來隨著4G、5G無線網路整合作業逐站進行，雙邊網路陸續接通後，將5G的四條高速公路關掉一條，可減少一套基礎設施用電，每年將省下高達1-2億度電。

為了保護生物多樣性，台灣大將持續落實低碳營運，並於2040年投資百億布局綠電，與中研院攜手開發新型潔淨能源，更將前瞻導入「自然相關財務揭露」，承諾於2050年實現生物多樣性淨正向衝擊，同時終止任何形式的毀林行為。台灣大將積極推動山林溼地保育，擴增自然碳匯，將資通訊核心專業結合永續思維，以「價值創造」為核心，為地球創造永續生命力。

台灣大以「台灣大綠能、永續大未來」為主軸，於2018年即領先業界導入TCFD框架，2023年召開三場TCFD工作坊，發表首本「氣候相關財務揭露報告書」(TCFD報告書)，是亞洲第一個通過SBTi 2050 淨零排放路徑的電信業者。同時，全面擴展綠能布局，初期以太陽光電為主，中期轉為風電，目標2030年再生能源比率達35%、2035年使用再生能源比率達60%，並承諾2040年百分百使用再生能源，藉由綠能倡議吸引更多企業共同響應，加速實現台灣淨零排放目標。

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