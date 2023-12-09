遠傳DJSI拿下全球電信業第一 2023世界指數居冠
道瓊永續指數（DJSI）美國時間８日公布評選結果，遠傳電信91分佳績居台灣電信業第一高分，並連續5年入選最高等級「道瓊永續世界指數（DJSI World）」成分股，分數排名在該指數第一，遠傳同時也連續8年名列「道瓊永續新興市場指數DJSI Emerging Markets」成分股，世界第二。遠傳在24項評選面向中，共獲得10項全球電信業最高分。
遠傳總經理井琪表示，永續的道路既艱且長，遠傳希望能和產業先進多多學習互相合作，攜手積極節能減碳，減少地球氣候災難，同時打造無距、共融、共好的社會。
DJSI為全球最權威與最具公信力的永續評比，每年就ESG三大面向評估全球知名企業永續發展績效，其中競爭最激烈的「世界指數」（DJSI World）從全球約2500間在永續發展居領導地位的企業中，挑選該產業前10%列為世界指數成分股。遠傳不但從眾多企業中脫穎而出入選世界指數，排名第一，更在10項指標獲滿分或最高分，包含「風險與危機管理」、「稅務策略」、「創新管理」、「環境政策與管理」、「廢棄物管理」、「水資源管理」、「人權」、「利害關係人議和」滿分、更在「氣候策略」、「生物多樣性」面向上獲得電信產業最高分，為歷年成績最佳。
在環境面向，遠傳在今年初率先通過科學基礎目標倡議組織（SBTi）審查，為全台首家將目標控制在近程1.5℃升溫情境的電信業者，遠傳也承諾在2048年達到淨零排放；同時，遠傳加入國際再生能源倡議組織RE100，目標在2030年前辦公室、門市及主要機房全面使用再生能源，2040年全公司100%使用再生能源。遠傳也攜手供應商共同降低氣候變遷風險，CDP供應商氣候變遷議合的管理績效名列全球企業前8%。
遠傳12月15日與亞太合併後，將整併雙方基地台，搭配遠傳自行開發的AI（人工智慧）節電技術與能源管理系統，達成網路更綿密、偏鄉涵蓋更廣的同時，每年用電還可省8600萬瓩，減碳43000噸，相當於110座大安森林公園碳吸納量。
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