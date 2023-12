群創連續六年入選 道瓊永續世界指數肯定

群創光電(3481)於今(9)日公布的2023年道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Indices, DJSI)中,已連續第六年入選「世界指數(World Index)」成分股,彰顯群創在全球永續發展領域的優秀表現,並獲得國際性的高度肯定。

群創於電子設備、儀器及零組件行業(ITC Electronic Equipment, Instruments & Components) 的9項關鍵指標中,在創新管理(Innovation Management)與商業倫理(Business Ethics)中取得接近滿分評價,並在氣候策略(Climate Strategy)、產品管理(Product Stewardship)、供應鏈管理(Supply Chain Management)、職業健康與安全(Occupational Health & Safety)及人才吸引與留任(Talent Attraction & Retention)等5項指標也位居前3%,展現在道瓊永續指數評比中的亮眼成績。

群創在公司治理上,秉持「超越面板」(More than Panel)的核心理念,推動跨域轉型,將組織調整為「顯示器領域群」與「非顯示器領域群」,深耕本業,創新推升技術,提供全方位場域的客製化服務方案,開拓新商機。今年更通過18家金融機構的支持,簽署400億的永續連結聯貸案,充分展現出金融業對群創的永續經營的正向認可與信心。群創並於今年通過科學基礎減量目標倡議(SBTi)審查,支持響應氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)及商業自然聯盟(Business For Nature, BfN)等多項國際倡議,以實際作為,為減緩全球氣候變遷與維護自然生態共同努力。

群創不僅積極投入資源並執行ESG各面向承諾,為利害關係人提供永續可靠的投資環境。群創對員工全方位培育與照顧,成立業界首創的樂齡發展部,以「工作、生活、健康、家庭、財務」五大構面全方位布局樂齡員工照顧方案,且首創人生階段假,讓員工不缺席家人的重要時刻。更於日前獲職安署頒發健康勞動力永續領航企業獎,秉持尊重人權,全方位照顧員工身心健康與家庭生活平衡為核心價值,致力打造友善和諧、安全健康職場。

群創董事長暨執行長洪進揚表示:「近幾年面對COVID-19疫情的衝擊,緊接烏俄戰爭及通膨危機等外在環境因素影響,讓全球經濟受到重擊,也讓公司遇到近年來最嚴峻的局勢;但群創秉持永續經營理念,快速反應調整公司營運策略與步調,強化經營韌性,持續為員工及利害關係人創造價值,追求永續未來。」董事長暨執行長洪進揚的一席話,體現群創為整體社會與環境全面的ESG承諾,更為投資者提供了穩健的投資環境,並在國際永續發展的舞台上持續發揮引領作用,擴大影響力。

