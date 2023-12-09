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群創連續六年入選 道瓊永續世界指數肯定

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
群創光電。記者李珣瑛/攝影
群創光電。記者李珣瑛/攝影

群創光電（3481）於今(9）日公布的2023年道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Indices, DJSI)中，已連續第六年入選「世界指數(World Index)」成分股，彰顯群創在全球永續發展領域的優秀表現，並獲得國際性的高度肯定。

群創於電子設備、儀器及零組件行業(ITC Electronic Equipment, Instruments & Components) 的9項關鍵指標中，在創新管理(Innovation Management)與商業倫理(Business Ethics)中取得接近滿分評價，並在氣候策略(Climate Strategy)、產品管理(Product Stewardship)、供應鏈管理(Supply Chain Management)、職業健康與安全(Occupational Health & Safety)及人才吸引與留任(Talent Attraction & Retention)等5項指標也位居前3%，展現在道瓊永續指數評比中的亮眼成績。

群創在公司治理上，秉持「超越面板」（More than Panel）的核心理念，推動跨域轉型，將組織調整為「顯示器領域群」與「非顯示器領域群」，深耕本業，創新推升技術，提供全方位場域的客製化服務方案，開拓新商機。今年更通過18家金融機構的支持，簽署400億的永續連結聯貸案，充分展現出金融業對群創的永續經營的正向認可與信心。群創並於今年通過科學基礎減量目標倡議(SBTi)審查，支持響應氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)及商業自然聯盟(Business For Nature, BfN)等多項國際倡議，以實際作為，為減緩全球氣候變遷與維護自然生態共同努力。

群創不僅積極投入資源並執行ESG各面向承諾，為利害關係人提供永續可靠的投資環境。群創對員工全方位培育與照顧，成立業界首創的樂齡發展部，以「工作、生活、健康、家庭、財務」五大構面全方位布局樂齡員工照顧方案，且首創人生階段假，讓員工不缺席家人的重要時刻。更於日前獲職安署頒發健康勞動力永續領航企業獎，秉持尊重人權，全方位照顧員工身心健康與家庭生活平衡為核心價值，致力打造友善和諧、安全健康職場。

群創董事長暨執行長洪進揚表示:「近幾年面對COVID-19疫情的衝擊，緊接烏俄戰爭及通膨危機等外在環境因素影響，讓全球經濟受到重擊，也讓公司遇到近年來最嚴峻的局勢；但群創秉持永續經營理念，快速反應調整公司營運策略與步調，強化經營韌性，持續為員工及利害關係人創造價值，追求永續未來。」董事長暨執行長洪進揚的一席話，體現群創為整體社會與環境全面的ESG承諾，更為投資者提供了穩健的投資環境，並在國際永續發展的舞台上持續發揮引領作用，擴大影響力。

群創 顯示器 ESG

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