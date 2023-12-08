年終傳溫情！台積電愛心市集活動本周起跑 員工採購年貨送愛心

台積電福委會與台積電慈善基金會合力舉辦的「愛心市集」活動今年邁入第3年，本周開始於各廠區舉辦年貨大街活動，號召員工採購年貨送愛心。

台積電表示，今年愛心市集參與擺攤的廠商增加至57家，共有11個廠處單位響應。自12月5日起至明年1月9日止，於台積新竹、台中及台南廠區巡迴，預計多達42個場次。此次愛心市集活動由基金會協助整合當地縣市政府社會處一同邀請在地農青、友善土地耕作者、偏鄉或原住民部落、以及弱勢團體擺設攤位，希望將台積同仁的消費與支持，化為一份聖誕節前夕及年末的愛心與祝福。

台積電今（8）日於新竹科學園區晶圓12A廠舉辦愛心市集的開幕儀式，人力資源資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅、營運組織資深副總經理秦永沛、以及晶圓12A廠廠長許永隆等主管皆出席活動共襄盛舉。

何麗梅在開幕致詞時表示，今年的愛心市集活動，超越往年規模，線上線下共57個攤商參與，在台積持續擴大業務的同時，員工發揮的愛心更是不落人後，藉由支持友善環境的小農、青農與弱勢團體，讓更多人在這片土地上的努力可以被看見。

台積電資深副總經理秦永沛在新冠肺炎疫情期間首倡發起愛心市集。他表示，除了再一次分享舉辦愛心市集的初衷和期待外，更特別介紹這次參加本次活動的幾家外部機構。其中，香園紀念教養院所提供的手工藝品充滿了老人家的智慧和心靈；另一家攤商以自然健康的方式種植茶葉，並將這次市集收益捐贈給有需要的人，無私地奉獻精神令人感動。

今年愛心市集延續了「溫暖不停歇，邀你攜手響應愛」的核心主題，參與活動的主要內部組織包括了營運組織、人力資源組織、業務開發組織、法務組織、內部稽核組織、企業規劃組織、以及財務組織，期盼新竹、台中及台南各廠區員工熱烈響應，以實際行動購買愛心商品， 支持弱勢團體。

開幕當天參加新竹廠區愛心市集的攤商包括喜憨兒烘焙餐廳、部落 e 購--原住民部落共同產銷平台、甜心小棧庇護工作坊、以及多次受邀參與愛心市集的尖石鄉養老yulu文化生態發展協會、慈心淨源茶、財團法人台灣省私立香園紀念教養院等，每一個攤商都分享了產品背後的故事。

作為負責任的全球企業公民，台積電在營運與產業價值鏈中採取ESG（環境、 社會、治理）行動，持續為社會挹注正向動能。在社會面向上，台積電慈善基金會在董事長張淑芬的帶領下，長期耕耘，結合員工志工服務的力量，積極推廣公益、培力偏鄉及弱勢扶助，發掘社會需求進行謀合與協助，成為社會向上的力量。愛心市集活動傳遞台積電回饋社會的共好理念，期盼持續照顧弱勢族群與偏鄉團體，發揮台積人取之於社會，用之於社會的溫暖精神。

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