聯發科11月營收430.71億元 為13個月來高點
國內IC設計龍頭聯發科今日公告11月營收430.71億元，月增0.6%、年增19.2％，為近13個月以來高點；累計前11月營收3897.66億元，和去年同期相比減少23.59%。
聯發科先前在法說會提出本季財測，匯率基礎以1美元兌新台幣32元計算，預估單季合併營收將介於1200-1266億元、季增9%-15%，毛利率落在45.5%-48.5%區間。聯發科10月、11月累計營收為858.82億元，換算下來，只要12月營收達到407億元，即可來到財測高標，法人推估，聯發科本季財測可望順利達標。
聯發科董事長蔡明介稍早出席智在家鄉決賽頒獎賽後受訪表示，邊緣運算AI（人工智慧）在各行各業展開，聯發科在各領域布局，將成為全球AI重要半導體公司。他指出，生成式AI手機將是下波殺手級應用，看好手機市場明年重回成長軌跡。
蔡明介表示，過去一、兩年因疫情等負面因素打擊智慧型手機市場，但現在看到已經慢慢走出低潮，加上AI帶動新的需求，相信明年開始，智慧型手機市場將恢復往上發展，重回成長軌跡。至於AI手機滲透率會呈現什麼成長軌跡？蔡明介說：「會直線上升」。
蔡明介指出，AI市場很大，也會帶動整個產業升級，因為算力增加會帶動更多應用，對半導體的需求很大。
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