全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）今日榮獲全球權威「投資者關係雜誌」《IR Magazine》頒發「最佳投資人活動」以及「最佳創新股東溝通」兩項大獎，肯定公司從2020年舉辦第一屆鴻海科技日以來不斷創新並擴大舉辦規模、以及結合各種創新模式與投資人溝通。今年鴻海一共入圍「最佳投資人活動」、「最佳創新股東溝通」、以及「最佳ESG揭露」三項提名入圍，並獲得兩項大獎，成為台灣企業中的最大贏家，這也是連續第三年鴻海在「投資者關係雜誌」《IR Magazine》大中華區入圍並獲獎。

「投資者關係雜誌」《IR Magazine》是全球性投資人關係專業刊物，致力於連接公司和投資者，並專注於最佳投資者關係實踐。「投資者關係雜誌」《IR Magazine》每年在全球各大區域舉辦最佳投資人關係選拔，肯定全球在投資者關係方面表現傑出的專業人士與企業，為眾所期待的投資人關係年度盛事。

大中華區提名獎項係由《IR Magazine》投資領域專家及《IR Magazine》編輯部成員所組成的評審團審核，2023年度經過嚴格評選後，共計有十家台灣公司入選，鴻海是入圍並且獲獎最多的台灣企業。

今年鴻海由投資人關係部黃奕誠代表出席論壇暨頒獎典禮受獎時，特別感謝鴻海董事長劉揚偉的遠見，促成了鴻海科技日的舉辦，讓投資人更清楚地了解到鴻海在科技及策略上的布局和進展，也感謝董事長對於投資人關係部以多元創新的形式與投資人溝通，以及對於持續導入數位科技的支持。

鴻海科技集團發言人暨企業溝通處主管巫俊毅表示：「鴻海每年藉由科技日這場年度盛會，展現公司在新事業等的最新科技成果，展場規模、參與人數以及展品內容皆一年比一年擴大且豐富。這次獲獎是對鴻海積極投入新事業轉型以及提高透明度的認同，也是對於我們所有投入科技日活動團隊辛勤付出所給予的肯定」。

巫俊毅解釋，「『眼見為憑』是我們認為提升股東信心、以及幫助股東了解公司有效的溝通方式之一。除了科技日，過去一年我們在股東會現場展示最新的科技成果；把MODEL C 電動車運到香港的投資人論壇中展示；以及帶領投資人到全球不同廠區參訪等，都是我們嘗試透過創新的方式傳遞訊息。我們很榮幸獲得兩個獎項的殊榮，未來也會持續對標全球重量級的投資人相關活動，朝向投資人關係領導企業的目標邁進」。

過去兩年鴻海在「投資人關係網站」以及「投資人關係多媒體使用」兩個領域都獲得《IR Magazine》獎項，顯示公司透過多元的管道，提供即時、豐富且完整的資訊揭露，讓外界充分了解鴻海價值。我們將繼續秉持最高標準，不斷優化投資人關係服務內容，期許為公司及投資人創造最大價值。 鴻海榮獲《IR Magazine》兩項大獎，連續三年獲投資人肯定，由投資人關係部黃奕誠代表出席受獎。鴻海／提供

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