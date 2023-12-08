鴻海榮獲 IR Magazine 兩項大獎 連續三年獲投資人肯定
全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）今日榮獲全球權威「投資者關係雜誌」《IR Magazine》頒發「最佳投資人活動」以及「最佳創新股東溝通」兩項大獎，肯定公司從2020年舉辦第一屆鴻海科技日以來不斷創新並擴大舉辦規模、以及結合各種創新模式與投資人溝通。今年鴻海一共入圍「最佳投資人活動」、「最佳創新股東溝通」、以及「最佳ESG揭露」三項提名入圍，並獲得兩項大獎，成為台灣企業中的最大贏家，這也是連續第三年鴻海在「投資者關係雜誌」《IR Magazine》大中華區入圍並獲獎。
「投資者關係雜誌」《IR Magazine》是全球性投資人關係專業刊物，致力於連接公司和投資者，並專注於最佳投資者關係實踐。「投資者關係雜誌」《IR Magazine》每年在全球各大區域舉辦最佳投資人關係選拔，肯定全球在投資者關係方面表現傑出的專業人士與企業，為眾所期待的投資人關係年度盛事。
大中華區提名獎項係由《IR Magazine》投資領域專家及《IR Magazine》編輯部成員所組成的評審團審核，2023年度經過嚴格評選後，共計有十家台灣公司入選，鴻海是入圍並且獲獎最多的台灣企業。
今年鴻海由投資人關係部黃奕誠代表出席論壇暨頒獎典禮受獎時，特別感謝鴻海董事長劉揚偉的遠見，促成了鴻海科技日的舉辦，讓投資人更清楚地了解到鴻海在科技及策略上的布局和進展，也感謝董事長對於投資人關係部以多元創新的形式與投資人溝通，以及對於持續導入數位科技的支持。
鴻海科技集團發言人暨企業溝通處主管巫俊毅表示：「鴻海每年藉由科技日這場年度盛會，展現公司在新事業等的最新科技成果，展場規模、參與人數以及展品內容皆一年比一年擴大且豐富。這次獲獎是對鴻海積極投入新事業轉型以及提高透明度的認同，也是對於我們所有投入科技日活動團隊辛勤付出所給予的肯定」。
巫俊毅解釋，「『眼見為憑』是我們認為提升股東信心、以及幫助股東了解公司有效的溝通方式之一。除了科技日，過去一年我們在股東會現場展示最新的科技成果；把MODEL C 電動車運到香港的投資人論壇中展示；以及帶領投資人到全球不同廠區參訪等，都是我們嘗試透過創新的方式傳遞訊息。我們很榮幸獲得兩個獎項的殊榮，未來也會持續對標全球重量級的投資人相關活動，朝向投資人關係領導企業的目標邁進」。
過去兩年鴻海在「投資人關係網站」以及「投資人關係多媒體使用」兩個領域都獲得《IR Magazine》獎項，顯示公司透過多元的管道，提供即時、豐富且完整的資訊揭露，讓外界充分了解鴻海價值。我們將繼續秉持最高標準，不斷優化投資人關係服務內容，期許為公司及投資人創造最大價值。
📢 12月15日「遠亞併」！用戶權益、換SIM卡、帳單繳費問題一次看
📢 【免費最新】YouTube封殺廣告攔截器…那就用16倍加速看完廣告
📢 LINE限免貼圖5款來了！「昏呱昏貴」鴨鴨互動超可愛
📢 【周報】台灣寶可夢中心紀念商品一次看！6千元PS5菁英手把掉漆脫落
📢 【教學】Gogoro Apple錢包機車鑰匙怎麼用？iPhone完整教學、使用限制一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言