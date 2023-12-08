台積電11月營收續站穩2000億元 歷史次高

晶圓代工龍頭廠台積電 （2330） 今（8）日公布11月合併營收為2060.26億元，月減15.3%、 年減7.5%，仍站穩2000億元水準，寫今年及歷年同期營收次高；累計今年前11月累計營收為1.98兆元，年減4.1%；全年整體表現略優原預估會年減一成的預期。

台積電10月營收受惠3奈米放量及5月訂單急升惠，加上新台幣貶值助攻，創下2432.03億元歷史新高，累計10、11月合併營收為4492.29億元，約達財測的7成以上。雖然從季節性因素，台積電12月營收將續下滑，但第4季達標無虞。

台積電法說會提出本季財務，在新台幣32兌1美元的匯率基礎，以美元計價合併營收介於188億到196億美元，季增約為8.8-13.4%，中間值約季增約11.1%，換算新台幣為6016億元-6272億元，季增10.03%-14.7%，中間值約季增12.5%。

從台積電10月、11月營收皆站穩2000億元觀察，蘋果新一代採用台積電3奈米製程及AI晶片大幅挹注台積電5奈米和4奈米產能，是主要動能。根據台積電提出的財報 ，3奈米製程出貨占台積電第3季營收達6％，加上5、7奈米，合計先進製程營收占比高達59％。

法人預估隨半導體庫存調整近尾聲，個人電腦和智慧型手機終端市場有早期需求回溫跡象，預估台積電明年第1季仍可優於往年同期表現。

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