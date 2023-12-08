TrendForce：第3季 Enterprise SSD 營收季增4.2%

研調機構TrendForce今（8）日最新報告指出，目前CSP業者隨著手中庫存持續去化，第4季開始已有部分Server OEM開始採購企業級SSD（Enterprise SSD），雖然今年NAND Flash總採購位元呈現年對年的衰退趨勢，但以季度來看已有回溫跡象。

TrendForce指出，當中又以中國大陸電商為了滿足年底促銷活動，而啟動庫存回補，整體而言，儘管第3季Enterprise SSD合約價仍未脫離下滑走勢，但受惠於全球採購需求季增10%，推升Enterprise SSD營收達15.6億美元，季增4.2%。

展望第4季，TrendForce研判，隨著各供應商擴大第4季減產規模，季度合約價觸底反彈，與此同時，來自於伺服器客戶的急單湧入，除了導致enterprise SSD供應吃緊外，在量價齊揚的情況下，第4季Enterprise SSD營收季增幅度有望逾兩成。

TrendForce進一步說，受惠於採購需求上升，三星（Samsung）第3季Enterprise SSD營收5.9億美元，季增10.8%。今年受到通用型伺服器出貨衰退影響，導致三星Enterprise SSD營收已連續四個季度衰退，第3季開始回歸成長。SK集團（SK hynix & Solidigm）受惠於主力客戶出貨增加，第3季Enterprise SSD營收3.89億美元，季增4%，從各別產品來看，QLC enterprise SSD本季出貨未明顯成長，TLC PCIe產品因客戶庫存去化已告一段落，採購策略轉為積極。

整體而言，TrendForce認為，今年總體經濟成長趨緩，進而影響企業支出大幅收斂，衝擊今年Enterprise SSD採購需求衰退，可是在2024年伺服器出貨量緩步復甦的預期下，加上市場流通的現貨庫存收斂，2024年Enterprise SSD訂單將逐季成長。

TrendForce點出，其中，PCIe 5.0介面的產品搭載率將隨新平台放量而增長，三星作為第一家量產該介面的供應商，預估營收表現也將領先其它供應商率先成長。

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