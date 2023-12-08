AI PC 2024年掀資安風險 安碁、欣興網瞄準企業商機

調研機構IDC預估，2024年資安預算是軟體支出中成長最高一環。AI PC將上市，生成式AI多為開源工具，未知風險增加，端點資安解決方案需求大增，華碩（2357）跟IBM日前合作，安碁資訊（6690）也宣布跟欣新網攜手，鎖定微型企業主，安碁樂觀預估2024年有5~6%客戶合作轉換率。

根據IDC台灣總經理江芳韻7日表示，2024年全球IT支出成長5%，會比今年佳，2027年之前全球AI解決方案相關支出預算將達5,000億美元以上，無所不在的AI將待更多技術投資跟驅動產品服務。

她提醒，企業同時需注意管理成本增加及失去數據控制的風險。台灣2024年支出項目也以軟體最高，原因有3，包括數據分析AI、資安支出、混和雲基礎架構投資，而根據調查85%企業主2024年最不會砍的預算第一名就是資安，且超過6成企業明年確定追加資安預算。

OpenAI首度預告12月會推出工具商城「GPT Store」，開放開發者設計自己的機器人工具上傳銷售，用生成式AI工作的人愈來愈多。安碁資訊總經理吳乙南指出，筆電或PC使用生成式AI運算，由於這類工具多為開源軟體，確實會讓PC變得更危險。

AI PC利用生成式AI協助工作，端點資安防護需求也被看見，安碁資訊總經理吳乙南指出，雖然都是根據裝置端行為作判斷，但資安防護跟防毒軟體概念是不一樣的。

吳乙南指出，OpenAI問是最大的風險在於計畫推出類似APP Store或Google Play的商店平台GPT Store，但申請上架的軟體都是開源的，由於iOS跟Google會把關檢測APP安全性，但OpenAI會不會每個都把關，確保端點的安全？現在而言仍未知，更需要端點資安防護。

吳乙南表示，安碁目前可以針對iOS跟Windows和Linux提供EDR（端點偵測與回應）解決方案，這三類軟體也是微型企業用到最多的，安碁提供工具的鑑別。

欣新網客戶破千家 5~6%訂單轉換率

安碁半年前開始跟欣新網談合作，兩周前簽訂合作備忘錄，由安碁提供Power Security解決方案給欣新網，選取該服務的客戶將獲得惡意程式檢測、社交工程、教育訓練3類服務，安碁會提供客戶工具，鑑別率高達97%。

對於業績目標，他表示欣新網估有1,000家客戶，目標服務滲透率達5~6%，以此推算，就上看50~60家客戶。

安碁指出，微型企業主可以拿到報告，快速知道哪些端點有弱點，比方筆電的軟體有沒有即時更新，或者是防毒軟體沒有更新到最新版本等等，企業主可以馬上改善，最後提供兩小時教育訓練，則是提醒企業主建立資安意識，如提防對社交訊息中來路不明的資料更有警覺。

吳乙南表示，微型企業需要把端點資安做好，尤其是電商客戶會用到物流及IOT、供應鏈系統，需要安全防護，為此安碁也推出針對10~20人、20～30人、30～50人不同規模的微型企業解決方案，因客戶規模較小，主要先以檢測為主，每筆客戶訂單貢獻1萬至3~4萬元不等，以裝置端資安防護為主。

吳乙南表示，微型企業初期營收貢獻很小，但仍具有一定意義，因為微型企業目前沒有資安廠商做，但安碁認為「資安不是有錢人的權力！」

海外市場方面，泰國據點跟宏碁（2353）通路夥伴合作，預計從3人要擴張為5人，鎖定金融、製造跟教育業客戶，吳乙南表示，若泰國模式可行，後續將會進入印尼跟菲律賓市場，印尼目前其實已經有據點，但只是做基本的弱點掃描跟滲透測試服務，業務還不大，後續會推解決方案。

目前宏碁集團PC業務中商用市場比例超過45%，安碁資訊表示，會在此基礎上拓展海外市場端點資安防護服務。

展望2024年，吳乙南表示，藉由1.來自既有客戶的增長，如政府每年會編列8~10%業務擴充，其次2.是金融服務業務及製造業客戶成長，加上3.微型企業業績的貢獻，都將使安碁2024年展望樂觀估有2位數營收成長空間。 安碁資訊總經理吳乙南表示，AI PC等大量運用生成式AI的端點裝置有資安防護需求，因為大量用的是開源軟體。王郁倫攝影

商品推薦