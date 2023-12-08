科技業加緊布局 AI 定期定額投資科技股踏上 AI 巨浪

人工智慧晶片領導廠商Nvidia日前再次公布優異的財報，第三季營收高達181.2億美元，寫下新高，甚至預計第四季可望達到200億美元，執行長黃仁勳重申生成式AI時代正在起飛，與此同時，AI領域的競合也持續加速，亞馬遜宣布為自家雲端服務推出自研AI晶片，旗下AWS雲端平台也將與Nvidia擴大合作以幫助客戶提升在生成式AI上所需的算力，足顯示此波AI巨浪持續加速推動各界布局AI，無論最終誰將勝出，投資人均可透過積極投資眾家科技巨頭的科技基金來同步踏上AI浪潮。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯亦認同AI將帶來深刻的改變，隨AI模型越來越強大且開始表現出基本的推理能力和數學能力，AI能幫助企業、產業、政府學習如何使用軟體和資料來更加了解客戶及業務流程，並從根本上改變經營模式。而那些能透過銷售AI技術並將其應用到產品和服務的公司將得到巨大的成長機會，因此投資於這些專注於AI的公司將有望取得豐厚報酬，例如：Nvidia、微軟、台積電（2330）等公司。

研究機構Gartner指出，儘管近兩年與AI相關的支出占比仍不高，但企業們正持續增加AI相關投資，宏觀環境的逆風並未讓數位轉型腳步放緩，甚至讓它們重新調整了資本支出的優先順序。由於企業普遍寄望透過AI來提高生產力、自動化、數位化，並強化競爭優勢，所以軟體、科技服務此兩類支出特別受到青睞，繼2023年可望成長12.9%和7.3%後，2024年預計還將進一步成長13.8%和10.4%。

富蘭克林坦伯頓科技基金聚焦十項「數位轉型」主題，包含AI、雲端運算、新商業、電氣化和自主性、數位媒體轉型、金融科技、數位客戶參與、物聯網和5G、網路安全、未來工作，其中，尤其看好AI和雲端運算兩主題，並立足美國，放眼全球，研究團隊坐落在科技重鎮「矽谷」，這帶來了巨大的便利性，因為團隊可在數分鐘內抵達蘋果、Facebook、甲骨文、特斯拉等科技巨頭的總部，故能輕鬆接觸到領先的科技公司以及數百家規模較小的上市公司、未上市公司和創投公司，並獲取獨特的投資視角和展望。

除AI之外，強納森‧柯堤斯認為雲端運算是另一個被嚴重低估的領域，雲端運算的商機可望達到2- 5兆美元。儘管世界重新開放後讓數位化腳步趨緩，但這不代表我們已經完成向雲端的過渡，事實是數位化的趨勢尚未結束，微軟、Alphabet、亞馬遜也都在財報會議提及他們開始看到了新的成長出現，因為生成式AI問世正推動雲端業務再次加速。

富蘭克林證券投顧表示，從宏觀層面看，儘管聯準會降息週期可能不會很快到來，但科技和通訊服務兩類股是市場上惟二資產負債表上擁有淨現金的類股，這使它們相較其他類股具有額外優勢，因為它們較不需要以高利率來進行融資，有助減輕高利率帶來的衝擊，事實上，聯準會接近完成升息週期本身也有助穩定科技股估值。科技股還非常適合長期定期定額投資的領域，過去20年來，任意月份進場定期定額投資史坦普500科技指數三年，平均報酬率為26.7%，正報酬機率超過九成，而對於風險承受度較低但又想參與科技股行情的投資人來說，則可藉由美國穩定月收益平衡型基金為核心並搭配定期定額投資科技基金來打造攻守兼備的投資組合，藉以共享科技股中長期投資利基。

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