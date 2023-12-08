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台積美廠勞資爭議落幕 晶圓廠裝機可望加速

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
台積電亞利桑那州廠的勞資爭議可望畫下句點，有助於台積電加速後續裝機作業。圖為台積電美國廠外觀。（中央社）
台積電亞利桑那州廠的勞資爭議可望畫下句點，有助於台積電加速後續裝機作業。圖為台積電美國廠外觀。（中央社）

台積電前往美國設廠引發的勞資爭議可望畫下句點。台積電亞利桑那州廠與當地勞團亞利桑那州建築業委員會（ＡＺＢＴＣ）昨宣布達成協議，台積電將與當地工會合作，制定勞動力培訓計畫，並就公安議題保持透明度；但台積電也保留一定彈性，除致力招募當地員工，也爭取到「情況可能需要」時，得聘請具「專業經驗」的外國勞工。

一般預料，這是為台積電先前請求機電整合承包商和設備商，從台灣調派美國的五百位專業設備工程師，可順利取得技術施工許可，這將有利加速後續裝機作業，並確保日後營運順利運作。

台積電雖在美國強大政策吸引下前往設廠，卻面臨承包商不熟悉美國法規，導致機電整合和無塵室工程延宕，由於進入系統整合前的密集裝機作業，台積電為使在美國首度打造的最先進四奈米製程能盡早完成裝機作業，以利試產、進而量產，台積電被迫從台灣找近五百人赴美協助安裝先進製程設備，引發ＡＺＢＴＣ強大反彈，不僅抨擊台積電不尊重當地技師專業，甚至懷疑台積電打算引進勞力成本較便宜的人力，影響當地工作權益。

雖然台積電對外始終強調與亞利桑那州各工會保持良好互動，但還是有工會代表對台積電透過供應商調派人手支援大為感冒，並要求州政府及聯邦政府向台積電施壓，導致新設備安裝進度未如預期順利。

台積電與ＡＺＢＴＣ溝通數月後，雙方達成協議，並根據協議，列舉雙方同意合作的優先事項，包括工會培訓、溝通管道以及駐場人員配置等，但台積電為了全球人才布局考量，保留「在某些情況下」，仍需雇用具有特殊經驗的外國施工人員。

台積電也在聯合聲明指出，台積電在亞利桑那州建廠是該州史上規模最大的單一外國直接投資案，這座晶圓廠將會是美國最先進的半導體製程技術生產基地，並在當地創造出數千個穩定且高薪的工作機會；目前興建中的晶圓廠兩期工程已為ＡＺＢＴＣ成員創造了數千個符合產業現行工資水準的工作。

台積電 美國 亞利桑那州

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