台積電魏哲家：AI應用發展 2024年將是充滿機會的一年

台積電（2330）今（7）日召開2023年供應鏈管理論壇並頒發優良供應商獎項，論壇期間台積電總裁魏哲家致詞提到，有鑑於高通膨與持續上漲的成本等外在因素，2024年仍有其不確定性。但受惠於AI應用迅速發展，2024年也將是充滿機會的一年。

以下是魏哲家在2023年供應鏈管理論壇致詞全文：

今日很高興能夠再次與大家相聚。在疫情期間，人們透過台積公司的半導體技術，發展能拯救生命的疫苗。我們協助強化人工智慧（AI）運算能力，而使得疫苗得以在一年內開發成功。

在此同時，供應鏈管理也面臨了相當大的挑戰。遠距工作與遠端學習的應用需求劇增，驅動了半導體需求的大幅增長。

而我們回顧過去一年，2023年處於調整庫存期。台積公司感謝我們的供應商夥伴持續的長期支持與合作。有鑑於高通膨與持續上漲的成本等外在因素，2024年仍有其不確定性。

然而，受惠於 AI 應用迅速發展，2024年也將是充滿機會的一年。AI 可以協助醫生收集資料並進行診斷，或是透過改善先進駕駛輔助系統（ADAS）和自駕技術，讓我們變得更健康、更快樂、更安全；透過 AI 改善環境問題，也可以幫助我們降低資源的耗用。

半導體是 AI 應用發展的關鍵。今天與會的各位，不僅要持續開發 AI 技術並提升運算力，同時也必須專注於降低能耗。隨著 AI 運算力需求在未來2年內可能輕易增加3倍，降低能耗將變得越來越重要。我們必須開發能夠提供卓越效能，同時有效控制功率的技術，以因應日益增長的 AI 運算力需求。此外，我們也必須提供足夠的產量，以滿足終端需求，同時在成本方面持續合作。透過攜手合作，我相信我們將能持續成就。

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