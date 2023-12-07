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全球智慧機買氣復甦 瑞銀看好安卓供應鏈及這三檔台股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
瑞銀證券發布報告，將全球智慧機今年銷量衰退幅度從4.6%縮減到4%，預估明年成長3%。由於中國大陸對iPhone的購買意願降低，瑞銀持續偏好安卓供應鏈，看好的台廠為聯發科、聯詠、台積電。路透
瑞銀證券發布報告，將全球智慧機今年銷量衰退幅度從4.6%縮減到4%，預估明年成長3%。由於中國大陸對iPhone的購買意願降低，瑞銀持續偏好安卓供應鏈，看好的台廠為聯發科、聯詠、台積電。路透

瑞銀證券發布報告，將全球智慧機今年銷量衰退幅度從4.6%縮減到4%，預估明年成長3%。由於中國大陸對iPhone的購買意願降低，瑞銀持續偏好安卓供應鏈，看好的台廠為聯發科（2454）、聯詠（3034）、台積電（2330）。

瑞銀智慧機調查顯示，未來12個月受訪者購買意願占比39%，略低於半年前調查的41%。各主要市場購買意願普遍下滑，中國大陸受訪者購買意願也從半年前的62%下滑到最近的59%，但仍遠高於一年前的51%。

瑞銀略微上調今年全球智慧機銷量到11.5億支，今年銷量衰退幅度從4.6%縮減到4%，預估明年銷量有望成長3%到11.9億支。而且，瑞銀還預期智慧機的復甦可望延續，到2025年銷量將成長2%到12.1億支。

不過，雖然消費者對iPhone的購買意願與半年前差不多，但仍低於一年前，尤其是在大陸。願意購買iPhone的大陸消費者比重從一年前的39%，下滑到半年前的33%，再掉到最近的27%。大陸消費者變心的最大受惠者是華為。

瑞銀預期，展望2024年，安卓OEM除了受惠於大陸的買氣之外，還可望受惠於印度、東協及其他新興市場的買氣復甦。瑞銀仍持續偏好安卓供應鏈，看好11檔個股，包括三檔台股，分別為聯發科（2024年預估本益比15.7倍，目標價1,000元）、聯詠（預估本益比14.2倍，目標價556元）、台積電（預估本益比15倍，目標價760元）。

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