台積電頒發2023年優良供應商獎項 20家廠商入列

台積電（2330）今（7）日舉辦2023年供應鏈管理論壇。論壇中，台積電首先感謝所有供應商夥伴在過去一年間的支持與傑出貢獻，並頒發2023年優良供應商獎項，共計20家國內外廠商入列。

台積電指出，全球供應鏈面對社會、經濟與地緣政治的重重挑戰，台積公司攜手供應鏈夥伴共同展現營運韌性，順利進行包括3奈米等各先進及特殊製程技術優化與產能擴建、2奈米級以下先進製程技術研發，及全球生產布局計劃，以領先的技術及卓越的製造服務，為客戶釋放創新。

台積電指出，本屆論壇以永續為題，由台積公司人力資源資深副總經理暨 ESG 委員會主席何麗梅進行專題分享。同時，首次以對談形式邀請產業專家，針對「釋放供應鏈改變世界的能量」進一步深入探討；並擴大舉辦包括設備、原物料、零配件、資訊技術及廠務工程的分組研討會，透過全方位的交流與激盪，促動供應鏈品質精益求精、產業永續發展。

台積公司總裁魏哲家博士表示：「感謝各位供應鏈夥伴的卓越貢獻，一同為台積公司的產業領導地位打下穩健基礎。儘管產業正面臨著種種挑戰，透過合作與創新，我們仍屢屢展現韌性與適應力。台積公司將持續致力於維持領先全球的技術領導者地位，這也將有賴各位供應鏈夥伴的堅定支持，讓我們一起用穩定的品質表現、加速技術合作，實現下一代先進製程技術」。

台積公司資訊技術及資材暨風險管理資深副總經理／資訊安全長林錦坤表示：「台積公司持續擴大全球生產布局，這並不是一件容易的事。然而，這段旅程激勵我們以更加開放的心胸擁抱挑戰。我要向所有合作夥伴表示感謝，謝謝您們與台積公司一起朝著共同的目標前進。對台積公司而言，沒有獨善其身的成功，我們很高興與各位一起在這段旅程中並肩前行」。

台積公司總裁魏哲家博士於活動頒發2023年優良供應商獎項，表彰在技術合作、全球量產支援、綠色製造、建廠管理、產能與品質控管等方面表現卓越之供應商，感謝其如期如質地專業服務，帶動供應鏈與相關產業不斷升級。

2023年台積公司優良供應商卓越表現獎得獎名單如下（按英文名稱字母排序）： • 應用材料股份有限公司－卓越技術合作 • 台灣先藝科技股份有限公司－卓越全球量產支援 • 志聖工業股份有限公司－卓越量產支援 • 長春石油化學股份有限公司 －化學品量產支援與綠色製造 • 迪思科高科技股份有限公司－卓越量產支援 • 彰京開發股份有限公司－新廠建置表現卓越 • 鹿島建設株式會社－新廠建置表現卓越 • 美商科磊股份有限公司－卓越技術合作 • 科林研發股份有限公司－卓越技術與全球量產支援 • 雷泰光電股份有限公司－傑出EUV光罩檢驗與量測合作 • 帆宣系統科技股份有限公司－新廠建置表現卓越 • 默克集團－化學前驅物材料技術合作與量產支援 • 信越化學工業株式會社－黃光材料技術合作與量產支援 • 勝一化工股份有限公司－化學品量產支援和綠色製造 • 株式會社SUMCO－晶圓原物料量產支援 • 僑力化工股份有限公司－化學品全球產能建立 • 和淞科技股份有限公司－新廠建置表現卓越 • 東京威力科創股份有限公司 －卓越技術合作 • 晃誼科技股份有限公司－新廠建置表現卓越 • 優貝克科技股份有限公司－卓越量產支援

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