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影／無人超商再進化 「智能購物車」邊逛邊結帳

經濟日報／ 記者楊凱竣黃浚維／台北即時報導

趕時間時到超商買東西，最怕櫃台排著長長人龍等結帳，最後造成時間有所耽擱，不過未來這煩惱將可迎刃而解。面板大廠群創7日推出「智能購物車」結帳系統，將能大幅縮短結帳時間，讓顧客享受一秒自助埋單的快感。消費者選好商品後，將條碼朝著購物車下方條感感應器掃一下，接著操作付款，買東西就像網購下單一樣簡單。

與另一間超商龍頭初代無人店相比，顧客不必再被卡在自助結帳櫃台，結帳流程更順暢；但購物上仍有缺點，顧客必須在超商內推著小型購物車買東西，體驗上仍有些許不便。不過這套系統仍有另一個好處，就是整體造價成本相對便宜，群創光電自動化資深副理林青輝表示，拜AI演進所賜，以往在影像上面處理都會相對複雜，如今AI技術大幅進步，因此在邊緣運算上，可以用比較精簡的模型去做，成本才有辦法降低，甚至整體造價成本能比美國Amazon GO的系統，便宜將近7到8成。

對於新型態的購物系統發表，群創光電總經理楊柱祥相當滿意，也說未來將陸續朝外銷做為目標，楊柱祥也說會以日本、東南亞去推廣，因為人力越缺、工時越高的地方，越需要這套系統，來解決人力短缺的問題。

群創 超商 光電

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