宏碁攻儲能產品 下一步歐洲市場

PC品牌大廠宏碁（2353）布局儲能領域，董事長陳俊聖今（7）日表示，宏碁是從能源角度看哪裡有商機，並全力往前衝，而新推出的儲能產品，目前已有幾百台訂單等著出貨，除了持續在台灣發展外，接下來目標鎖定歐洲市場。

宏碁與子公司倚天酷碁、展碁國際、智頻科技本次在杜拜攜手推出新儲能產品線，涵蓋家用及工業用領域，並規劃將由倚天酷碁推廣到全球市場，被市場視為宏碁集團加大力度進軍儲能產業。

陳俊聖表示，與其說宏碁進軍儲能，不如說宏碁做的是能源事業，目前集團已有龍潭太陽能電廠，也有買一支風場綠電，雖然儲能事業中長期3-5年目標目前還沒辦法講，但宏碁的思考方式是從社會責任讓其變為商業機會，這是一個正向循環。

陳俊聖指出，宏碁與其他能源或儲能業者差異點是我們做很多筆電電池，對電池管理本身就有些認識，宏碁選擇從這裡切進去。

另外，宏碁還有投資電池芯、電池模組公司，到終端產品還有電動腳踏車、酷騎桌及電動滑板車，甚至是把人工智慧功能加進去，能做的能源相關產品越來越多。

陳俊聖透露，這次發表的家用儲能產品，目前已收到幾百台訂單，大家都等著我們出貨。

宏碁營運長高樹國分析，宏碁優勢是全球有大量通路，在部分國家甚至是強勢品牌，雖然儲能對宏碁來說是較新的領域，但以多且廣的全球通路來看，其他儲能業者不見得有我們的優勢。

至於新產品上市時間及地區？倚天酷碁總經理鍾逸鈞指出，由於儲能產品牽涉到各國不同的認證，因此較難設定具體目標上市時間，但自從我們產品發表以來，宏碁全球不少子公司已收到不少客戶表達有興趣，儲能產品除了在台灣發展外，接下來市場鎖定歐洲地區。

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