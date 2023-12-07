研發競爭激烈！Google發表最強AI模型Gemini 將導入Bard和Pixel 8 Pro

AWS、微軟、Meta、Google等業者在AI大模型研發競爭激烈，Google宣布推出旗下最新、最強大的AI基礎模型 Gemini，更將導入對話式AI工具Bard和智慧手機Pixel 8 Pro，為使用者帶來最大升級的 AI 體驗和進階功能。

Google指出，Gemini是Google至今推出最有彈性的AI模型，有Ultra、Pro和Nano三種大小，從資料中心到行動裝置都能高效運行，未來將在Google 的眾多產品中整合Gemini。

Google對話式AI工具Bard將使用Gemini模型，啟動目前最大幅度升級，採兩階段方式，先採用Gemini Pro模型，帶來更進階的邏輯推理、規劃與理解等能力；明年初採用Gemini Ultra模型推出 Bard Advanced。

在Google硬體產品部分，首款內建 AI 的智慧型手機Pixel 8開始運行Gemini Nano模型，將透過自研晶片Tensor G3 處理器支援兩個進階功能：錄音工具摘要以及Gboard 中的智慧回覆。透過最新的Pixel功能推送，將有更多提升生產力與增加客製化選項的更新內容。

商品推薦