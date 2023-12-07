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下半年智慧型手機需求回暖 集邦展望第四季：有機會季增5到10%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
全球智慧型手機終結連八個季度衰退，華為旗艦機回歸，掀起高階智慧型手機市占重洗牌。（美聯社）
全球智慧型手機終結連八個季度衰退，華為旗艦機回歸，掀起高階智慧型手機市占重洗牌。（美聯社）

集邦科技今日發布最新調查報告指出，受惠季節性需求提升，智慧型手機生產量也跟著增長，第三季全球智慧型手機總產量約3.08億支，季增13%，雖不及疫情前水平，但比去年同期年增約6.4%，終結連續八個季度的年衰退周期。

展望第四季，集邦預估，電商促銷、年終購物旺季等激勵因子，加上智慧型手機品牌年末衝刺生產數量的慣性，預計第四季總產量有機會再季增5~10%。2023全年衰退幅度預估將收斂至3%以內，總產量約11.6億支。

三星受惠於下半年旗艦機量產，第三季產量季增11.5%，達6010萬支，位居全球第一名。儘管三星於全球布局廣泛，但受制於全球經濟逆風，今年生產規畫保守，全年生產量預估應和蘋果僅差距500萬支。

受益於旗艦新機發表，蘋果第三季產量季增17.9%，約4950萬支，位居第二名。由於iPhone 15/15 Plus的CIS（CMOS Image Sensor）初期良率不佳，影響第三季蘋果生產表現，市占率比去年同期衰退1.5%，全年產量預計與2022年持平。

值得注意的是，今年華為以旗艦機回歸，攻占中國高階智慧型手機市場，蘋果首當其衝；隨著華為計畫提高2024年高階旗艦系列的市場規模，並且瞄準中國內需市場，加上地緣政治等因素，該產品勢將與蘋果直接競爭，預估對明年蘋果生產表現有較明顯的壓迫。

小米（含Xiaomi, Redmi, POCO）隨著通路庫存修正告一段落，年末無論是在整機生產，或是零組件備貨態度上都轉為積極，加上印度市場恢復積極經營，第三季產量季增22.3%，約4280萬支，全年產量將呈現增長，穩坐全球第三名；Oppo（含Oppo, Realme, OnePlus）第三季產量3870萬支，季增15.2%，排名全球第四，該品牌同樣受惠印度、南美等市場的銷售增加，帶動第三季產量上升，預估成長態勢將會延續至第四季。

Transsion（含TECNO, Infinix, itel）延續第二季熱度，第三季產量達2650萬支，季增5.6%，再次超越Vivo拿下全球第五名。近年來Transsion受惠新興市場成長，帶動市占率向上，自第二季起市占率持續擴大，全年產量的年增率有機會逾40%，持續與Vivo競爭全球第五席次；Vivo（含Vivo, iQoo）第三季產量為2,450萬支，季增6.5%，排名第六。受限全球經濟疲弱，Vivo今年上半年的生產規劃相對保守，即便下半年Vivo主要銷售市場之一的中國市況好轉，但仍選擇維持穩健獲利的策略。

智慧型手機 iPhone 三星 華為 小米

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